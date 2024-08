“Es un cahuinero, un barsa, que no tiene escrúpulos”: Pamela Díaz y Blue Mary no se guardaron nada e hicieron pebre a Luis Mateucci

Mari Almazábar, más conocida actualmente como Blue Mary, estuvo como invitada en el más reciente capítulo de “Sin Editar”, el programa de Pamela Díaz donde tiene una sincera conversación con diversos rostros de la farándula.

En este caso, ambas revelaron algunos detalels sobre su paso por “¿Ganar o Servir?”, el reality de Canal 13. En el programa, la exlocutura radial se ha visto envuelta en varias polémicas con Oriana Marzoli, y al parecer, también con la expareja de la española, Luis Mateucci.

“Yo creo que el peor personaje es Luis Mateucci, todo el rato. Ya estamos aburridos de ver lo mismo, él no ha podido evolucionar su personaje en el reality”, partió señalando la cantante ante una consulta de “La Fiera” sobre el peor personaje del encierro.

“Ver a un weón que todo el rato anda de las mujeres, que no tiene una opinión...”, agregó la artista urbana.

No obstante, Pamela destacó que le gusta el personaje que hace el argentino en los programas de telerrealidad, a pesar de que no tengas buenos atributos. “Es un cahuinero, un barsa, que no tiene escrúpulos, y tiene que tener siempre dos chiquillas que estén para defenderlo siempre, porque solo no funciona. Pero lo hace perfectamente, porque siempre cae donde tiene que caer”, aseguró la animadora del espacio de YouTube.

Mateucci es un títere de la producción

Eso sí, Blue Mary aseguró que “es aburrido verlo en todos los realities” a pesar de que sea un personaje atractivo para el público.

Por su parte, Pamela defendió el contenido que el argentino entrega al espacio: “Encuentro que es un desagradable, mentiroso, falso, todo lo que quieran. Pero la gente ya entendió que él es así, ya está generando todo el rato algo de contenido, y es como el títere de muchos de los de arriba y lo hace perfecto”, cerró La Fiera.