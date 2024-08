“Está molesta conmigo”: Una foto y un mensaje habrían provocado quiebre entre Pamela Díaz y Yamila Reyna

Pamela Díaz, animadora del nuevo programa de Canal 13, Hay que decirlo, se refirió nuevamente al distanciamiento con Yamila Reyna, revelando que durante sus vacaciones se enteró que la exTVN la había dejado de seguir en su cuenta de Instagram, lo cual es interpretado como el fin de una amistad.

PUBLICIDAD

Ahora, en entrevista con Tu Día, para promocionar el nuevo franjeado de las tardes, La Fiera dijo que la razón es porque Yamila estaría “molesta” con ella. Aunque, no dio los motivos.

“El último (a) que me dejó de seguir fue la Yamila (Reyna). Yo estaba en Miami y me llegó un mensaje que me dejó de seguir...Yo creo que porque está molesta conmigo”, señaló en el matinal, tras la pregunta de Priscilla Vargas.

Tiempo atrás, el panelista de Sígueme Michael Roldán entregó un detalle que sería revelador. Según le contó el círculo cercano a la actriz, ella le envió un mensaje de Whatsapp a La Fiera, luego de haberse juntado con Jean Philippe Cretton en un bar. El encuentro quedó plasmado en una fotografía que comenzó a circular. Imagen donde se veían bien cercanos, como buenos amigos.

A raíz de esto, Yamila le escribió un mensaje a Díaz diciéndole que “’no te vayas a enojar”. Pero nunca recibió respuesta.

En conversación con Publimetro , La Fiera lamentó el distanciamiento con Yamila, pero le recomendó mantener silencio, porque podría salir trasquilada.

Pamela Díaz por conflicto con Yamila

“Mis códigos de amistad y de ser pareja los tengo más que claros y cuando quiero a alguien prefiero tomar distancia”, dijo a este medio, aclarando que sus peleas con Fran García Huidobro y Ale Valle siempre fueron en privado y nunca lo ventiló por la prensa.

PUBLICIDAD

“Ejemplos de que fuimos muy amigas y pasó algo que no se pudo seguir con la amistad. Pero, por el cariño y lo bueno que fue la amistad con ellas, siempre en silencio hasta volver a encontrarnos”, comentó, reiterando que “mujer empoderada y de alto valor no se queja, avanza”.

Finalmente, señaló que “si me molesta algo con esa persona no tiene por qué hacerse público, si se supone que había una amistad. Si ella quiere transparentarlo, va a llegar un momento que voy a hablarlo entonces. Hubiera sido más viva y me invita a su podcads”, contó a este medio.