Faloon confesó que saldría con Pangal si estuviese soltero: “Sí, es un hombre guapo”

Este lunes 5 de agosto fue el puntapié inicial del nuevo programa de la tarde de Canal 13 “Hay Que Decirlo”, conducido por Pamela “La Fiera” Díaz e Ignacio Gutiérrez. En el primer episodio, Faloon Larraguibel fue una de las invitadas, a quien bombardearon con preguntas de toda índole.

En una de las secciones del programa, los animadores leen preguntas del público para los invitados. Frente a esto, Nacho Gutiérrez le realizó a Faloon la consulta de una espectadora: “Si Pangal no hubiera estado en pareja (durante la grabación del reality Ganar o Servir), ¿Te la habías jugado por él?”. La chica reality señaló que “Pangal es un muy buen chico, guapísimo. Es guapo, buena persona, es respetuoso, es caballero, deportista, además (...). Es que no sé, porque me han mandado muchos mensajes de eso, pero yo no vi cuando me miraba, entonces no habían esas luces”.

Pamela Díaz, insistentemente, la interrumpió y le contrapreguntó: “No le dis’ tanta vuelta, si solo te está diciendo, si no tuviera pareja Pangal, porque tú eres una persona muy respetuosa, ¿Saldrías o no saldrías con él?”. Ella tajantemente respondió con un “Sí, es un hombre guapo. No es que me guste, es un hombre guapo (...). Pero, yo conozco a su polola hace muchos años, trabajaba en el canal, entonces para mí era un hombre que estaba muerto”.

Cabe recordar que Faloon se encuentra soltera y así lo confirmó en este espacio televisivo, y señaló que le encantaría volver a ingresar a un reality, aprovechando que “La Fiera” mencionó que se viene un nuevo programa de telerrealidad sobre parejas.