“La esposa le afectaba negativamente”: JLo regresa a Los Ángeles después de su divorcio y Ben Affleck sorprende con nueva imagen

Los chismes resultaron ser verdad. El fin de la relación entre Jennifer López y Ben Affleck se confirmó después de varias semanas de no compartir juntos, sin incluir eventos significativos como el cumpleaños de ella.

No se ha visto a la pareja junta desde hace varias semanas, y este fin de semana circuló intensamente el rumor que los intérpretes habrían sellado ya su divorcio, indicando que no hay posibilidad de reconciliación.

Adicionalmente, es conocido ya que el actor adquirió su vivienda personal y se está centrando en su profesión, sus empresas y sus hijos, a quienes ha tomado como su refugio.

Captan a Jennifer López de vuelta en Los Ángeles tras divorcio con Ben Affleck

Después de pasar un tiempo en Los Hamptons, donde disfrutó celebrando y haciendo ciclismo con sus compañeros y sus niños, Jennifer López ha retornado a su vida cotidiana y a su hogar en Los Ángeles.

La conocida personalidad fue vista luciendo un atuendo cómodo, que consistía en un pantalón deportivo de color blanco, acompañado de un top y un cárdigan en tono beige. Además, usaba lentes de sol y tenía el pelo recogido de una manera ligeramente desordenada.

A su vez, el actor fue fotografiado con una apariencia novedosa que varios argumentan corrobora su soltería y la etapa de “bad boy” en la que se encuentra.

Ben fue visto con un peinado contemporáneo, afeitado en los costados y con pelo en la parte superior, también lucía una cazadora de cuero negro, vaqueros grises, gafas de sol y botines negros.

Además, a diferencia de otras veces cuando sí lo llevaba, el actor no portaba su anillo de matrimonio en esta ocasión. Parecía bastante calmado y saludó a los paparazzis.

"Increíble cómo luce", "sobresale su soltería", "ya no usa su anillo y se ve mejor que nunca", "ese estilo le sienta genial", "luce diferente y muy atractivo", "no deja margen a dudas de que está soltero", "está pasando por su etapa de chico malo", "Ben se ve muy atractivo", "luce radiante sin JLO", "claramente la esposa le afectaba negativamente", y "el mejor y más seductor look de Ben que he visto.", son la variedad de reacciones que surgieron en las redes sociales.

Según informaron fuentes al Daily Mail, la pareja ya ha firmado los trámites de divorcio. Sin embargo, están aguardando el "momento propicio" para emitir una declaración, en la que pretenden expresar el gran esfuerzo que hicieron para mantener su matrimonio, pero sin éxito.

Este sería el cuarto enlace matrimonial no exitoso para la vocalista y la segunda unión fallida para el intérprete, ya que su primer matrimonio fue con Jennifer Garner, madre de sus tres hijos. Con Garner mantiene, hasta la fecha, una relación amigable.