“Lindo fin de semana con ustedes”: Jorge Valdivia compartió fotografía disfrutando con su hijo y Maite Orsini

Jorge Valdivia y Maite Orsini volvieron a aparecer juntos en las redes sociales, esto luego de que el exfubolista de Colo Colo subiera una imagen familiar junto a la diputada del Frente Amplio.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el exseleccionado de La Roja compartió una imagen junto a su hijo junto a Daniela Aránguiz en la nieve, sin embargo, para la sorpresa de todos y todas, también estaba acompañado de la parlamentaria.

“Lindo fin de semana con ustedes. Amo”, escribió Valdivia junto a la inédita foto. Como era de esperar, rápidamente sus seguidores repletaron de mensajes su cuenta de Instagram.

Por su parte, Maite Orsini comentó la publicación con un “amo también”, junto a un emoji de corazón.

Las palabras del Mago por audiencia Orsini-Aránguiz

Cabw recordar que hace un par de días se llevó a cabo la audiencia en contra de Daniela Aránguiz, exesposa de Valdivia, esto a raíz de una querella que presentó Maite Orsini por injurias y calumnias.

En este contexto, es donde el Mago dio su opinión con respecto a esta polémica, que terminó en un acuerdo entre ambas partes que consiste en que la panelista de farándula no podrá hablar públicamente de la diputada por un periodo de dos años.

“Yo no tengo mucho que opinar, la que tiene que hablar es la Maite, ella ya dio su impresión. Yo vine en calidad de testigo. Si hay una sentencia o lo que sea, tanto Daniela como Maite ya lo han explicado y han dicho cómo se sienten”, comentó el exfutbolista a T13.

Sobre si cree que este conflicto podría afectar su relación con Aránguiz, la madre de sus hijos, Valdivia contestó: “Yo me separé hace mucho tiempo de Daniela. Lamentablemente he tratado de llegar a alguna instancia donde la relación y la comunicación sea buena y más fluida, pero no ha sido posible y sí, tenemos dos hijos, pero yo trato de exponerlos lo menos posible”, explicó.

“Yo espero que mis hijos sean lo menos mencionado posible; tienen su vida, son menores de edad, y en lo personal, he tratado siempre de dejarlos ajeno, más allá de que son repasados porque son hijos de Daniela, hijos míos…”, añadió.

Asimismo, se refirió al rol de su hija como testigo de la panelista de farándula, hecho que al final no ocurrió puesto que lograron llegar a un acuerdo rápidamente.

“Cada uno es libre de hacer lo que quiere y si ella decidió ponerlos como testigo, creo que la pregunta es para ella”, cerró.