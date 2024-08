“Ni uno menos”: Marcianeke y Anaís se mandan duras indirectas y dan luces sobre un quiebre en su relación

Al parecer la historia de amor entre Marcianeke y Anaís Vilches habría terminado este fin de semana, y es que así lo dieron a entender sus protagonistas mediante sus redes sociales.

Cabe recordar que la pareja se ha mostrado bastante unida durante este año, sin embargo, todo habría cambiado durante las últimas.

Fue el intérprete de 22 años quien publicó un polémico mensaje en su cuenta de Instagram, dando a entender que el amorío se acabó y haciendo alusión a una posibible infidelidad de parte de ella.

“Ni uno menos, esta vez se la dejo a Diosito nomás, que haga lo suyo. Mi consciencia está más que limpia y no me exprimo más con el tema”, escribió el cantante en la red social, según las capturas que rescató Tiempo X.

“Fiel al puro peo. Pa’ nunca más. Esta vez sí que nunca más. Con Dios por delante y fue”, añadió Marcianeke en otra publicación.

La respuesta de la joven

Por su parte, Anaís no se quedó ajena a la situación y también habría compartido un mensaje en contra de su expareja, el cual también habría sido eliminado de la plataforma.

“¡No me manden cosas, porque no me interesa! Sólo diré: hay un Dios que todo lo ve. Y que Dios les multiplique todo lo que me desean y también sus malas intenciones. Amén”, respondió la joven.

Destacamos que los extortolitos han pasado por altos y bajos durante estos últimos meses, y es que fue solamente hace un par de semanas que Marcianeke publicó una historia dando a conocer que Anais Vilches sufrió la pérdida del bebé que estaba esperando.

“Recupérate pronto amor mío. Fuimos papitos en su momento. Ahora a hacer las cosas bien para que esta vez sí salga, bebé. De finales contigo”, partió escribiendo encima de una imagen de él y su novia en una camilla.

“Justo te iba a llevar a Serena este finde bebé y nos pasó esto, pero nos abrió los ojos en muchas cosas. Feliz de saber que podemos formar una familia. Fuerza, amor, nos vemos a la vuelta”, cerró el artista urbano detrás de la canción “Muñeca”.