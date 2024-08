Pamela Díaz y su confesión laboral: “Amo lo que hago y trabajé para que el 13 me contratara”

Este lunes es el debut de “¡Hay que decirlo!”, el nuevo espacio de entretención del 13 que comienza esta tarde a las 17:00 horas. Se trata de un programa dedicado a desmenuzar las noticias del espectáculo y que será conducido por el periodista Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz.

Pamela Díaz, quien conducirá el nuevo proyecto de entretención del 13 junto a Nacho Gutiérrez, adelanta que “vamos a hacer un programa donde hablaremos de farándula, pero lo pasaremos muy bien y vamos a reírnos mucho, porque nada será tan grave. Creo que todos en el panel hemos pasado por cosas complicadas y por eso nos pondremos en la situación de la persona que estemos hablando. Yo he pasado por tribunales, Nacho igual y todos hemos tenido problemas amorosos, entonces la idea es conversar estos temas, y agregarle siempre un toque de humor”.

“Yo puse primero mis ojos en el 13″

En relación a ser parte del 13, la gran figura del espectáculo nacional manifiesta “estoy contenta de hacer este proyecto en el 13, porque tengo un tema con este canal, aquí partí mi carrera en televisión, fue el canal que me dio la primera oportunidad de salir en la tele”. Así recuerda su participación en el espacio animado por José Alfredo “Pollo” Fuentes, “Venga conmigo”. Y luego agrega: “a fines de los 90 participé en el Miss Chile que organizaba el 13 y recuerdo que me invitaron a ‘Viva el lunes’ cuando tenía apenas 17 años”.

Asimismo, La Fiera reflexiona que “hace cuatro años que no estoy en televisión y unos de mis grandes anhelos era volver a un reality, y lo conseguí. Y cuando salí de ‘Tierra Brava’ comencé a trabajar para estar aquí, yo elegí al 13 antes que él me eligiera a mí. Yo puse primero mis ojos en el 13. Amo lo que hago y trabajé para que el 13 me contratara”.

En relación a cómo ella cree que le irá a “¡Hay que decirlo!”, la figura a la que próximamente también se le podrá ver en el reality show “¿Ganar o Servir?”, comenta “creo que este programa va a llegar a ser número 1. Hay una buena competencia, pero este proyecto es muy distinto a lo que hay en pantalla abierta en nuestro horario y con el paso de los días el público nos va a ir prefiriendo. Y todo esto porque seremos demasiado entretenidos y muy auténticos. Yo no voy a perder mi sentido del humor y trabajaré para hacer lo mejor posible este espacio”.