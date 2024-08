“Me quedan pocos meses en el programa…”: JC Rodríguez lanzó "bomba" en pantalla sobre su futuro en "Contigo en la mañana"

En la reciente edición del programa matutino “Contigo en la mañana”, JC Rodríguez dejó a todos descolocados tras lanzar un inesperado anuncio. Mientras participaba en una dinámica humorística, JC lanzó un comentario que, aunque parecía en tono de broma, generó revuelo y especulaciones sobre su futuro en el programa.

Todo comenzó cuando Gato, uno de los integrantes del equipo, acompañó a Gino Costa a reportear la nieve que cayó en el sector oriente de Santiago. Durante el segmento, Gato empezó a molestar a JC Rodríguez, mostrándole en pantalla algunas fotos suyas en las que aparecía con el torso descubierto y otras en las que lucía una figura diferente a la actual. JC, conocido por su sentido del humor, no dudó en responder a las bromas.

“Me da pena, porque la verdad ya me han estrujado tanto acá… ya no aguanto los primeros planos. Me veo todo… uhh”, comentó JC, tratando de defenderse mientras se reía junto a sus compañeros. En el estudio lo acompañaba Allison Göhler, quien no pudo contener la risa.

La situación se volvió más hilarante cuando los compañeros de JC lo compararon con Luis Miguel, comentando que solo le ponían planos largos. “Te pusimos el Luis Miguel de la televisión chilena, puro plano largo”, dijeron entre risas, a lo que JC respondió con un toque de nostalgia. “Llegué así, juvenil. Tenía futuro, tenía personal, mi entrenadora, mis horas de gimnasio, hacía yoga. Era flexible, me ponía una pata arriba de la nuca”, recordó, provocando más risas en el estudio, según consignó La Cuarta.

En medio de las risas y las bromas, Gato le recordó que el cuerpo tiene memoria, aunque en su caso parecía que estaba con Alzheimer. Fue entonces cuando JC lanzó la inesperada “bomba” que dejó a todos sorprendidos.

“No importa Gato, yo sé que me voy a recuperar… me quedan pocos meses acá en el programa. Después me van a echar de menos”, afirmó JC, dejando entrever que su tiempo en el programa podría estar llegando a su fin.

El animador no se detuvo ahí y continuó con su mensaje enigmático. “Después me van a echar de menos, lo dejo ahí. Cuando pongan acá a Nacho Gutiérrez me van a echar de menos”, recalcó, mencionando a su posible sucesor en el matinal.

Lo cierto es que, bromas aparte, JC Rodríguez dejó un tema abierto que seguramente será motivo de conversación en los próximos días. La audiencia, por su parte, estará atenta a cualquier novedad que pueda surgir, esperando que todo se trate de una broma más y que JC continúe alegrando las mañanas con su particular estilo.