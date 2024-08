“Váyanse de aquí”: Pamela Díaz recordó cuando Daniela Aránguiz la echó de su casa en Brasil

En el debut de su programa “Hay que decirlo”, Pamela Díaz recordó el garrafal error que cometió tiempo atrás cuando le realizó una entrevista a Daniela Aránguiz, en el departamento donde vivía con Jorge Valdivia en Brasil, equivocación que le costó su estadía en Sao Paulo y terminó de patitas en la calle.

Todo surgió luego que La Fiera le consultara a Aránguiz si había algo en su vida de lo cual se arrepintiera y acto seguido le mostró unos antiguos tuit que había escrito en contra de su suegra. El problema, es que la madre de Valdivia estaba presente al momento de la grabación, lo que generó el grave lío familiar.

“Me echó, de ahí nunca más hablamos en 12 años, Fuimos a grabar con el equipo de Mega, fuimos con Paty Maldonado. Y obviamente la estrella en ese momento era la Dani, porque había pasando un tiempo del tema del guardaespalda, ‘¿te acuerdas que la secuestraron?’”, recordó.

Dani Aránguiz echó a La Fiera de su casa

Todo iba bien, hasta que le hizo la pregunta del millón.

“Yo le hice una pregunta y se molestó. Estuvimos en el departamento, nos cocinó… estábamos con los camarógrafos. Y en un momento yo le pregunté si ella se había arrepentido de algo en la vida y ella me dice que no. Y yo le digo: ‘¿Estás segura?’. Y me dice ‘si po’. Y yo voy, la barsua le digo: ‘bueno, pero tú en Twitter escribiste hace mucho tiempo, donde hablaste mal de la mamá de Valdivia’, su ex suegra. Y estaba la mamá… estaba la tía al lado”, desclasificó La Fiera.

“Y ahí ella bajó, seguramente se sintió incómoda. Y ahí miro a la Daniela y me dice ‘váyanse de aquí’. Nos echaron. Y la Paty me insultó, me dijo que cómo podía ser así si estoy de visita en una casa, que por qué siempre lo mismo. Ahí se acabó la grabación y se acabó la amistad”, lamentó Pamela Díaz, pero valorando que en la actualidad retomaron la amistad.