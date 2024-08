“Veremos si están dispuestos a...”: Angélica Sepúlveda se refiere a su posible participación en “Gran Hermano”

Hace varios días que comenzó el rumor sobre que la producción de CHV estaría buscando nuevos rostros para ingresar a la segunda temporada de “Gran Hermano”, siendo uno de ellos Angélica Sepúlveda.

Cabe destacar que el cotilleo comenzó por la baja sintonía del espacio en la televisión, por lo que estarían planificando algunas estrategias para revertir esta situación y una de ellas es la llegada de personajes del mundo de la farándula.

En este contexto, es donde la ganadora de “Granjeras” se dio el tiempo de hablar sobre estos rumores y despejó cualquier duda a sus seguidores en las redes sociales, esto a raíz de una publicación de Michael Roldán, comunicador que aseguró que la chica reality ingresaría post Fiestas Patrias.

“Mucho se especula sobre mi posible ingreso y seré muy franca con ustedes, he recibido, desde hace meses, varias invitaciones a diferentes programas de TV, pero como sabrán, yo vivo y trabajo en el sur junto a mi familia y soy súper responsable con los compromisos que enfrento. Entonces, he dicho que no”, expresó Sepúlveda, en una publicación en su cuenta personal de Instagram.

En esa línea, aseguró que es seguidora de la segunda temporada del reality y que le llama la atención el formato de la casa más famosa del mundo.

“Gran Hermano me gusta, lo veo, tiene esa ‘cosa rica’ de estar en vivo y sería un tremendo desafío para mí (porque) se muestran los reales conflictos sin edición”, expresó.

¿Entra o no entra al reality?

Finalmente, Angélica contó la firme: aún no hay nada decidido y tiene una reunión con los jefes de CHV dentro de unos días para ver si aceptan su ingreso en septiembre.

“No está cerrada la oferta. En unos días tengo reunión con gerencia y veremos si están dispuestos a esperarme hasta septiembre”, cerró la “Fierecilla de Yungay”.