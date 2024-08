“A mí me llamaron para...”: Fran García-Huidobro contó de qué reality show fue contactada para sumarse a sus filas

La animadora Fran García-Huidobro es uno de los rostros más icónicos de la televisión chilena. Su personalidad dura y confrontacional que demostró en programas como “Primer Plano”, “Fiebre de Baile” y “Maldita Moda”, le ganó el apodo de la “Dama de hierro”.

Por esto, no es difícil de creer que la actriz sería una gran participante de un reality show, tal como lo fue su excompañera de labores en Chilevisión, la periodista de farándula, Mariela Sotomayor.

Uno se puede imaginar a Francisca García-Huidobro protagonizando fuertes conflictos y luciéndose en caras a caras con la misma determinación que hacía “Primer Plano”, como cuando echó a Edmundo Varas del panel después de que éste le faltara el respeto.

Esto fue pensado por las mentes del casting de un reality show en particular, el cual se contactó con Francisca, tal como reveló en el último capítulo de su podcast “Di la verdad Rosa”.

Junto a su amiga Íngrid Cruz hablaron sobre los reality show en su programa transmitido por Yuly, y la “Dama de hierro” respondió a la consulta de si es que entraría a un encierro. “El día del…”, partió. “Quiero aprovechar de mandarle un saludo a mi examigo, Ignacio Gutiérrez, que tuvo la genial idea de proponerme para entrar a un reality”, confesó.

“Yo le escribí y le dije: ‘¿Lo tuyo es genético? ¿Es tontera? ¿Te metiste a una puerta giratoria y no saliste nunca más?’. Yo soy la persona menos indicada para entrar a un reality. Ahora sí te voy a contar algo que no he contado. A mí me llamaron para ‘Ganar o servir’”, reveló.

Su amiga bromeó y dijo que le quedó claro que rechazó la propuesta. “Evidentemente no. Uno tiene mucho que ganar cuando está empezando, y tiene mucho que perder cuando has ganado un cierto nivel de respeto y prestigio”, señaló Fran García-Huidobro.

En esta misma línea, la animadora recordó cuando pasó una noche en “Gran Hermano”, y contó que sí tenía ganas de ir. “Yo pensé que me iba a volver loca. A la mañana siguiente me desperté y no sabía dónde estaba”, cerró.