“Cristalito, como si le hubiese sacado la madre en pantalla”: Guarello arremete contra Jean Philippe Cretton tras recordar controversial entrevista

Juan Cristóbal Guarello se lanzó con todo en contra de Jean Philippe Cretton, esto luego de que el comunicador revelara que la entrevista más incómoda que había realizado fue al periodista deportivo, en el año 2014.

Cabe recordar que en una conversación en el podcast Haciendo Match de Yamila Reyna, el músico contó que tuvo una mala experiencia entrevistando a su colega en el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red.

“No le caché mucho la volada en la que llegó”, contó Cretton en el espacio, comentando que tras hacer la presentación, Guarello le comentó que “para qué había sido tan rimbombante” y que posteriormente se sintió un ambiente negativo en la conversación.

¿Qué dijo Guarello?

Estas palabras llegaron a los oídos de Juan Cristóbal, quien aprovechó de responder los dichos de Cretton en su programa de “La Hora de King Kong”.

“Me sorprendió que todavía se acordara de esa tontería. Me hizo un a presentación que le puso más color y yo en ese momento le dije ‘tú estás rimbombante’ (...) cristalito”, dijo Guarello en el espacio de YouTube, mientras hacía gestos que Jean Phillipe se había “chupado”.

Según recuerda el periodista, en estos momentos se encontraba promocionando su novela “Mala Gente” sobre el caso de Rodrigo Anfruns. Eso sí, asegura que Cretton no había leído el libro antes de la entrevista y que no tenía información sobre la desaparición del niño de 6 años en 1979.

“En un momento me dice ‘¿esto de ser tan pesado no te ha afectado en tu carrera?’, y yo le dije ‘no sé po’, dímelo tú'. Si tú me estás entrevistando a mí y no yo a ti. Tan mal no me ha ido”, contó.

“Y cristalito, como si le hubiese sacado la madre en pantalla, sube en Twitter ‘qué noche más dura, vuelvo a casa estar con gente real’”, rememoró el periodista.

Finalmente, Guarello admitió que “se pasó, ya fui pesado, pero qué quieres,... te voy a mandar a Cagigao. Te voy a mandar cuando me agarré con el alcalde Sabag (...) ¿Cómo ese puede ser el momento más álgido de tu carrera?”, cerró.