“Es el lugar donde me proyecto, soy feliz”: Florencia Araneda contó la firme sobre su regreso a Chile e hizo un recorrido por su nuevo hogar

Hace solamente un par de días que se dio a conocer la noticia de que Florencia Araneda decidió dejar atrás su vida en Estados Unidos y empezar un nuevo rumbo en Chile, lejos de sus padres Rafel Araneda y Marcela Vacarezza.

Ahora y luego del revuelo que causó entre algunos seguidores de la familia, la joven de 20 años decidió hablar sobre esta determinación en su cuenta de TikTok, explicando los motivos por los cuáles quiso volver al territorio nacional.

“Me vengo a dar una vuelta por acá porque hace mucho tiempo que estoy desaparecida, no he subido nada en un mes y medio, y me han estado preguntando mucho por qué no estoy subiendo nada. Desaparecí porque hace una semana volví a vivir en Chile después de vivir cuatro años con mi familia en Estados Unidos”, explicó de entrada, contando que estas últimas semanas ha aprovechado de pasar el mayor tiempo posible con sus cercanos.

“Me han preguntado mucho por qué me vine y hay muchas páginas diciendo que me vine porque quería entrar a un reality, y no, no es por eso. Es una decisión que vengo tomando desde hace tiempo, que hace harto está en mi mente y es más que nada porque (Chile) es el lugar donde me proyecto, soy feliz y donde quiero vivir”, aclaró la influencer.

Eso sí, Florencia aseguró que ejecutar este cambio no fue para nada fácil por la cercanía que tiene con su familia. “Me daba susto y no me sentía lista para dar este paso (...) Si era salir de mi zona de confort, era lo que quería hacer”.

Sobre sus estudios, Flo afirmó que sacará su diploma vía online puesto que su universidad en Estados Unidos tiene esa facilidad.

La nueva casa de Florencia en Chile

Asimismo, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la hija del animador hizo un recorrido por su nuevo hogar en nuestro país.

“Aquí estamos con mi Florcita que se me vino a vivir a Chile y una de las cosas que más me preocupaba era donde iba a vivir y como íbamos a montar este departamento”, partió contando Marcela Vacarezza.

Acto seguido, la madre de Florencia comentó que con la ayuda de un emprendimiento de ambientación de espacios lograron decorar todo el departamento “con muebles a la medida, realmente preciosos, acogedores, me quedo muy tranquila porque fue bueno”, señaló.

“Llegamos un día después del avión, cansadas y nos entregaron las llaves con el departamento totalmente montado, con un calor de hogar que ya estaba, realmente precioso”, contó.

En las fotografías que subió Araneda a su perfil se puede ver un living con un sillón de lino, una mesa de centro doble de madera, un gran espejo en la pared y un comedor con base cilíndrica de madera y superficie de vidrio.

Mientras tanto, la habitación destaca por sus detalles en tonos azules, incluyendo un gran cuadro y un elegante ramo de hortensias azules. Respecto al diseño del espacio, la joven de 20 años aseguró que se encuentra “tremendamente feliz con el resultado”.