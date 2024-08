“Los auspiciadores me contaban”: Willy Sabor realiza acusaciones contra Kaminski en “Hay que decirlo”

En el segundo capítulo del programa de Canal 13, Hay que decirlo, el panelista Willy Sabor se refirió a una ingrata situación que vivió tiempo atrás con Francisco Kaminski, a quien acusó de querer quitarle sus auspiciadores, cuando ambos competían en sus respectivas radios.

Fue cuando Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez le preguntaron a Willy Sabor si tenía algo que decir, a lo que aprovechó el momento para realizar sus descargos contra la actual pareja de Camila Andrade.

“Yo lo conozco hace mucho tiempo, cuando era notero. El desarrollo de su persona ha ido decayendo con el tiempo”, partió señalando.

Tras ello, reveló una supuesta fea jugada que Kaminski habría hecho en su contra, puesto que ofrecía su programa radial a un menor precio, para quitarle los auspiciadores a Willy Sabor.

“Me empezó a quitar...(empezó) a hablar con los auspiciadores. Los mismos auspiciadores me contaban. ‘Me llamó Kaminski’. Quería ofrecer la Radio Corazón por menos plata”, contó, agregando que él jamás haría algo así, porque perjudicaría a su colega.

Tras esto, le escribió para decirle que “eso no se hacía. Me da lata, porque yo conozco a su padre bombero y también empezó a cambiar con el tiempo. Me da lata ver en las noticias las estafas, que debe plata...”.

Acusan a Kaminski de millonaria deuda

Pero, sus descargos no quedaron ahí, puesto que agregó que un vecino lo llamó por teléfono para contarle que el exmarido de Carla Jara le debía 50 millones de pesos.

“Él vende máquinas para hacer embutidos de Alemania y me llama para decirme que lo ayude porque Kaminski le debe 50 millones de pesos”, reveló.

Según explicaron en el programa, la deuda corresponde a un negocio fallido que instaló el exanimador de Caja de Pandora en la comuna de Peñalolén, pero que no prosperó, quedando con varias deudas con distintos proveedores.

Incluso, su exesposa, Carla Jara, habría pedido créditos para sacar adelante la empresa y aún los estaría pagando.

Finalmente, Sabor reveló que lo volvió a llamar, pero él no le contestó ni devolvió el llamado. “No soy amigo de él, soy vecino nomás”.