“Te recuerdo que gracias a mí pagaron los sueldos”: Sebastián Ramírez se lanza contra Fran García-Huidobro tras fuerte crítica sobre su rol en “Gran Hermano”

Sebastián Ramírez no aguantó las críticas de Fran García-Huidobro sobre su breve participación en la segunda temporada de “Gran Hermano”, y se lanzó con todo en contra de la rostro de televisión.

Cabe recordar que la panelista de farándula analizó a cada uno de los personajes que hoy se encuentran dentro de la casa más famosa del mundo, entre ellos Tatán, quien solamente estuvo dos semanas encerrado ya que decidió renunciar al programa al llegar a la placa de eliminación.

“Entiendo que Michelle Carvalho ha sido la más mala de todas, la que más contenido da, y el otro niño, a quien no tolero. No lo tolero”, fueron las palabras de Fran mientras mostraba una foto de Sebastián Ramírez, agregando que “yo a ese hombre no lo metería a un reality, aunque creo que es más peligroso que esté en la calle a que esté encerrado”, añadió.

De igual manera, la “Dama de Hierro” dio su sincera opinión sobre la nueva versión de este espacio: “Para mí, el alma de ‘Gran Hermano’ es el ocio (...) El ocio es lo que provoca las peleas, la calentura, la ruptura... El hambre, no entiendo por qué sacaron la prueba del súper mercado. Una de las cosas más entretenidas de ‘GH’ era cuando decían cuánta plata tenían”, añadió.

El ataque de Sebastián

Por su parte, el chico reality se lanzó en su contra y le sacó en cara que -según su criterio- ella pudo trabajar como panelista en la primera temporada gracias a él.

“Fran García, te recuerdo que gracias a mí pagaron los sueldos de todo el equipo de ‘Gran Hermano 1′ (lo iban a sacar del aire)”, le dijo de entrada.

“No seas mala agradecida y deja de hablar de popin. Te recuerdo también que por algo hicieron ‘Gran Hermano 2′ porque fue un éxito GH1 gracias al mejor”, escribió, refiriéndose a él mismo.