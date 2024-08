“Voy a quedar sola”: Fran Maira se quebró tras descubrir que Guarén sólo venía de visita a “Ganar o servir”

Cuatro personas estaban en riesgo de eliminación en “Ganar o servir”, pero en un giro inesperado, Karla Constant le reveló a los participantes de la casa que dos de los nominados, Nicolás Solabarrieta y Guarén, sólo estaban de visita, por lo que no irán a la competencia y abandonarán prontamente la casa.

Una vez que se supo esto, Fran Maira estaba visiblemente afectada. “¿Es en serio? ¿Lo sabías de siempre? ¿Por qué no me dijiste? Yo pensé que te ibas a quedar”, le preguntó a su ex amiga, quien le respondió que no le podía contar nada.

Ellas se alejaron del grupo para conversar íntimamente, mientras Fran rompía en llanto. “Espero que haya venido te haya calmado más, te haya dado más energía”, le dijo Valentina. Ellas se reían, lloraban y se abrazaban.

“Yo me quedo mucho más tranquila de que afuera nos vamos a ver y vamos a hablar. Y te amo con todo el corazón”, le dijo Guarén a una Fran Maira completamente devastada. “Entró mi mejor amiga con quién me reconcilié y ahora te vas, voy a quedar más sola que la chucha (...) Me caen muchos muy bien, pero es distinto con alguien con quién puedes ser tú en un 100%”, confesó la intérprete de “Amiga ya mató”.

“Estos días me sentí muy cómoda”

Torres mientras consolaba a su amiga le decía que se apoyara en Oriana, y le aconsejó que nadie la limitara a ser ella misma. “Estos días me sentí muy cómoda, a pesar de nuestra conversación. Todos llegan a decirme cosas, me cuestionan, sé que no lo hacen de mala intención, y me guían en lo que debería hacer y eso me frustra. Yo soy así porque yo soy así”, confesó Maira.

“Pangal me dice que no haga esto con Austin, o que no haga la oveja, o que abro la boca y la cag…, o Luis que dice que ando apagada desde que estoy con Austin (...) Y no sé con qué cara me h… tanto, si no sé que ustedes hacen”, se lamentó Fran.

“Pangal tiene 40 años. ¿Qué se cree de venir a opinar de tu vida? (...) El que te quiera como eres, va a estar contigo, no tienes por qué complacer a nadie”, reclamó Guarén, y Fran confesó que tenía a Oriana, Austin y Rai en quien confiar.