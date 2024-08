“Yo no lo perdoné y se lo dije en su cara”: Jordi Castell recordó el reencuentro con su padre que lo abandonó

El fotógrafo Jordi Castell dejó a la audiencia de “Tal Cual” entrar a su intimidad, y compartió un sensible momento de su historia personal: su reencuentro con el padre que lo abandonó, a quién nunca perdonó por haberle hecho tal daño.

“Me pidió perdón, pero yo no lo perdoné y se lo dije en su cara”, partió contando Jordi, quien le dijo a su padre: “No te puedo, no te puedo aceptar un perdón, habiéndote buscado yo, y habiendo tu padre, tomado la iniciativa de darme tu teléfono y tu dirección para venir a buscarte y enfrentarte. ¿Por qué me pides perdón ahora? Qué absurdo”.

Este reencuentro que se dio en el año 2000 sucedió después de que su abuelo, Eugenio Castell, tomó la iniciativa de que fuera a enfrentar a su hijo. “Cuando un papá está interesado en saber de su hijo, más allá de estar presente o ausente con la pensión alimenticia, la presencia es vital para el desarrollo de un niño. No hablemos de mí, si no de la infinidad de niños que le pasa esto”, continuó Castell.

Jordi señaló que su madre y toda su familia sabía que él se iba a reencontrar con su padre en su viaje a París. “Mi mamá fue muy sabía y me dijo: ‘ojo, que estás tú tomando una iniciativa. Todo lo que te diga él, absórbelo desde la iniciativa que tú estás tomando’. Mi mamá tenía toda la razón”, afirmó.

Jordi Castell Captura: TV+

“No es raro lo que me pasó a mí o lo que le pasa a tantos niños”

“Yo no le puedo aceptar a un hombre que desapareció hace 30 años, que ni siquiera llamó por una Pascua, para saber si este crío necesita un puff para su asma, yo he sido asmático toda mi vida, nací así. Cuando no te preocupas de de tu hijo en toda una vida, tu hijo está tomando iniciativa de llamarte, como para cerrar el círculo, porque básicamente eso hice”, continuó.

La animadora Raquel Argandoña le consultó si es que su padre sigue vivo, y el panelista afirmó que no tiene idea ya que nunca más supo de él. Jordi agregó que su abuelo paterno le dejó a su nombre una casa en San Fernando a modo de compensación del abandono que hizo su hijo.

Jordi confesó que durante ese viaje a París se enteró de que él tenía una media hermana producto del nuevo matrimonio de su padre, y ella tampoco tenía idea de esto. Jordi escogió no juzgar, y contó que sus padres eran jóvenes cuando lo tuvieron.

“Más del 57% de los hogares en Chile, es de hijos abandonados, o en el mundo. No es raro lo que me pasó a mí o lo que le pasa a tantos niños (...) Yo no quise construir una relación con un hombre que 30 años después ni siquiera preguntó, si a mí me dolía la rodilla”, continuó.

Durante su reencuentro, una vez que Jordi Castell le contó lo bien que le estaba yendo, su padre le dijo que la vida era injusta porque tenía a su hijo ideal lejos, y cerca a una hija que estaba constantemente luchando entre la vida y la muerte, ya que nació con una enfermedad. El fotógrafo le respondió que no lo encontraba injusto.