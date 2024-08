12 años y sigue flechado: Pedro Astorga confesó que le daría un beso a Michelle Carvalho

El ocio lleva a las personas a hacer muchas cosas, inventar juegos para entretenerse y realizar confesiones de lo más profundo de su corazón. El hombre que ya lleva dos realities ganados, Pedro Astorga, habló sobre sus sentimientos hacia una compañera de encierro que la vida los junta por tercera vez, Michelle Carvalho.

PUBLICIDAD

Ellos se conocieron en 2012 dentro del reality de Canal 13, “Pareja Perfecta”, en donde existió un coqueteo entre ambos, pero la relación no prosperó. Se volvieron a ver dos años más tarde en el programa, “Amor a prueba”, los sentimientos nuevamente aparecieron, y nuevamente, nada se concretó.

Ya en su tercer encuentro en un reality, Pedro sigue sintiendo cosas por la modelo brasileña que nunca se ha ido completamente de su corazón. Esto lo demostró en una dinámica que él inventó con sus compañeros para que revelaran a qué participante de la casa le darían un beso.

Cuando era el turno de Pedro, él no supo qué decir en un principio, y evitó la pregunta dirigiéndola a sus compañeros, y finalmente confesó que: “Le daría un beso a la Michelle, sinceramente. Un buen beso”.

“No me pescaba”

Posteriormente, uno de sus compañeros le consultó al primo de Pangal Andrade si alguna vez pololeo con la brasileña, y Pedro le aclaró que “con la Michelle no. Me gustó, yo cuando entré me gustó caleta. Estábamos en un reality y me gustó harto”.

“No me pescaba, no me pescaba, hasta que me empezó a gustar otra, y ahí me pescó. Ahí yo estuve confundido unos segundos y después me decidí por la otra. Ahí pololeamos, estuvimos en el reality y como tres meses afuera juntos y terminamos”, agregó.

En el capítulo anterior, cuando los compañeros se despedían de Michelle Carvalho quien se iba “eliminada” tras una actividad, Pedro no creía que esto era verdad, pero de todas formas la miró a la cara para dedicarle unas tiernas palabras.

PUBLICIDAD

“Eres una mujer súper especial, eres muy simpática, te conozco hace 12 años, eres la única persona de todos los realitys que he estado con la que sigo en contacto. No hay otra de todas las experiencias que he vivido antes, tú eres la única”.

“He conocido tu parte pesada cuando tiras esas tallas, esas bromas, con un sentido del humor que es super negro, que a mi particularmente me gusta. Hay que aprender a conocerla porque es una persona muy querible. Dentro de un reality puede ser muy insoportable, pero afuera es muy querible”, cerró.