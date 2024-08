Aseguran que Austin Palao y Gala Caldirola habrían tenido una “noche de pasión” antes de entrar a “¿Ganar o Servir?

La relación de Austin Palao y Fran Maira se encuentra pasando por un difícil momento, y es que una de sus compañeras de “¿Ganar o Servir?” reveló que el peruano pasó una noche de pasión con Gala Caldirola justo antes de ingresar al reality.

La confesión se dio en medio de una actividad dirigida por Karla Constant, en la cual los participantes del equipo “Resistencia” tenían que cumplir un reto y contar secretos de manera anónima usando un distorsionador de voz, y así poder ganarse el derecho de ir a una fiesta.

Eso sí, hubo uno que marcó la dinámica: Guarén reveló que Gala y Austin efectivamente tuvieron relaciones en Brasil antes de entrar al reality. Mientras Austin calló ante la revelación, Gala comentó que “ninguno de los aquí presentes podrían saber si es verdad, así que no hay fundamentos”. Es decir, no negó la información y todos se quedaron pensando que es verdad.

Otro que también dejó la grande fue Raimundo, quien afirmó que Faloon quiere quitarle la pareja a Fran. La ex “Yingo” lo negó de plano, pero Fran dijo no creerle.

“Austin, ¿cómo la tienes ahí esperando? La primera fue la Gala, que lo intentó y se quedó esperando, después tú (a Faloon) y quedaste esperando, y después la Julia y lo mismo. Así que sigan no más. Me encanta que a todas les guste. Que puedan tenerlo es otra cosa”, la encaró la exGran Hermano.

“Yo creo que ninguna lo intentó, te lo dejaron no más”, le respondió Faloon.

Más tarde Gala le preguntó a Faloon si era cierto que estaba interesada en Austin. “No, para nada. Sino estaría con él y punto. Otra cosa es que h… y que me guste jugar, pero no significa otra cosa”, contestó ésta.

Austin enojado con Fran

Una vez finalizada la actividad, Fran se quejó con Oriana y Guarén sobre Austin por lo ocurrido en Brasil. “Cuando le fui a preguntar me dijo que no. Le dije ‘Júralo por mí’, y no lo hizo. No lo entiendo, cuando llegué dije que estuve con Rai. Negarlo lo encuentro como raro”, comentó.

Además, Fran les reveló que Austin intentó hacerla callar para que no discutiera con Faloon en la actividad.

“Me está molestando que te haga callar. Si le incomodan actitudes tuyas, chao. Si quiere estar contigo, que se la mame no más. Si tiene esas actitudes contigo no lo puedo mirar a la cara, me da rabia”, manifestó al respecto Guarén, quien aseguró que el cantante peruano es machista y está siendo manipulado por Pangal Andrade.