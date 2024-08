Carlyn la más votada de la casa: Se conoce la nueva placa de nominación en Gran Hermano Chille

“La casa más famosa del mundo” ya tiene una nueva placa de nominación con Carlyn como la más votada por los compañeros. Ahora queda en manos del sufragio popular definir al eliminado del próximo domingo 11 de agosto que se transformará en el cuarto participante en abandonar esta segunda edición del Gran Hermano chileno.

En las últimas horas, la casa no ha sabido de polémicas, es más, los participantes vivieron dos momentos conmovedores. El primer suceso: posterior a una positiva actividad que propuso Gran Hermano para conseguir un saludo familiar. De la mano de Waldo y Linda, esta instancia tuvo un final complicado pero emotivo, ya que debían eliminarse entre los mismos jugadores para conseguir el premio. Segundo: una situación que llenó al elenco de lágrimas fue la extraordinaria eliminación de Michelle Carvalho, que resultaría ser un desafío del cual la jugadora brasileña era cómplice.

Respecto a los nominados, Diana Bolocco –conductora del programa– señalo que existió complot entre ciertos jugadores, por lo que hubo 9 votos que se anularon y eso hizo que cambiara la placa final .

Anteriormente a ese suceso, Gran Hermano fue tajante ante todos los integrantes de la casa: “El complot es un acuerdo de votos entre dos o más jugadores para perjudicar a una o más personas. Eso está prohibido, ustedes lo saben, creo que han leído el reglamento antes de entrar a mi casa ¿Es así? Pese a las reiteradas advertencias ustedes lo siguen haciendo. Otra acción que no pueden, antes de las nominaciones o antes que se revele la placa es anticipar a quién o quiénes van a votar. Está prohibido que en las alianzas lógicas que se forman en la casa se manifiesta una intención de a qué jugadores enviar a la placa la próxima vez, eso no es jugar limpio. No hace más que perjudicar el espíritu del juego ¿Están de acuerdo? Porque además corren un riesgo. Ante tantas advertencias, próximamente la sanción no va a ser la anulación de votos sino que puede ser una severa sanción individual para aquellos que complotan”.

Es probable que de aquí al domingo se desarrollen conflictos post placa de eliminación, debido a que esta ha sido la tónica en las tres semanas anteriores; los distintos “bandos” o “grupos que se van armanado por cercanía o afinidad cumplen un rol fundamental.

Las opciones que tendrá el público para votar por su preferido para abandonar la casa, son las siguientes: Carlyn, Camila Power, Manuel, Chama y Michelle. No obstante, de estos 5 jugadores serán 3 los que disputarán la eliminación del próximo domingo, ya que el líder de la semana (en este caso Iñigo) deberá salvar a un jugador, y además, hay una prueba de salvación entre los nominados para mantenerse en la casa.

Cabe recordar que los 3 exparticipantes que ya están fuera de juego son Daniela Bravo, Karina Jerez y Yuyuniz Navas, las dos primeras jugadoras “desconocidas” y la última nombrada considerada de las integrantes “famosas”.