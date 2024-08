“Es impresionante...”: Paty Maldonado reveló que quedó flechada de un animador de televisión tras verlo entrar a su canal

Esta semana en “Tal Cual” se inició con una confesión de la cantante, Patricia Maldonado, quien contó que un animador de televisión la flechó después de verlo entrar a su actual casa televisiva TV+.

PUBLICIDAD

“Tengo un comentario, pero que no salga de aquí”, partió, y los animadores Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela le aseguraron que la información quedaba ahí. “Tampoco va a salir para la tele porque es para nosotros no más”, dijo cómplice.

“Resulta que llegó un tipo aquí hace poquito rato y subió, yo lo vi por el vidrio. Yo me dije a mí misma: ‘anda a acostarte papito, ¿Quién es ese hueón que viene entrando?’. Canoso, un hombre grande ya. La conchalalora y esta cosita de dónde viene, yo dije. No lo había visto aquí, pajarito nuevo”, continuó Maldonado.

¿Quién es el galán de la televisión que flechó a Paty?

“Me dolió el estómago porque yo tengo 73 años, pero (tengo) la tortuga de 15 años. Pimpirimpimpi Pimpirimpimpi... y ¿sabes quién era? El marido de Claudia Conserva, el Pollo Valdivia. Ahora que está viejo y está canoso, no tiene nada que ver con lo que era él antes. Es impresionante cómo cambió de viejo. ¡La cagó!”, contó la panelista.

Paty Maldonado y Pollo Valdivia Captura: TV+

Raquel Argandoña le recriminó a su amiga por ponerle el ojo a un hombre casado, y aseguró que su esposa es celosa también, “hombre casado, hombre vetado”, dijo. “¿De cuándo que saliste con eso?”, increpó a la Quintrala generando risas en el panel.

“Yo creo que no es ninguna maldad, ya sea en el hombre o en la mujer, que tú digas... Por ejemplo, Jorge dice ‘qué mujer más maravillosa es Valeria Mazza, me muero’. Yo creo que no es ningún delito”, se defendió Maldonado.

Volviendo a hablar sobre el Pollo Valdivia, ella dijo que “a mí nunca me llamó la atención este chiquillo, nunca lo tomé en cuenta. Es que a mí me gustan viejos y verlo entrar así como un machote, grande, nunca lo vi tan alto. Lo veo canoso, macho, y le dije: ‘me vas a perdonar, vos estás mejor ahora que estás viejo que cuando eres cabro’. Me dijo ‘gracias, muchas gracias Patricia’”.