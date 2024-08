“Fue un gran amor”: Pamela Díaz le dedica “Tu falta de querer” a Jean Philippe Cretton

Pamela Díaz lanzó feroz indirecta a su expareja, Jean Philippe Cretton esto tras dedicar romántica canción de Mon Laferte.

El hecho ocurrió durante una reciente transmisión en vivo en la plataforma nueva Kick, en donde la panelista de Canal 13 conversó con Luis Jara sobre el cover del tema que lanzará este jueves. En ese momento, La Fiera nombró al periodista, sin embargo, segundos después se arrepintió.

“Mañana, a las 20:00 horas, mi gran amigo Luis Jara va a lanzar su cover de Tu falta de querer. Esa canción se la quiero dedicar a… Jean-Philippe ¿Y tú a quién se la dedicarías?”, lanzó sin pensar.

“Mañana dejas la zo… sale en todos lados (…) Oye, pero esto lo hicimos en vivo, ¡¿qué hice?!”, comentó Díaz mientras Luis Jara se río a carcajadas por lo despistada que fue Pamela.

“¿Puedes borrar el mensaje? porque encuentro que nada que ver, ¿por qué se la dediqué? Si sé que lo dije, pero a lo mejor me desubiqué”, le dijo al cantante nacional.

“Me mandé la media cuña. ¿Sabes qué? Ándate, escucharé la canción y la voy a analizar. No… si yo soy hueona (...) ¿Por qué me tengo que poner a hablar de mi ex, con todo el cariño que le tengo? Ay, bueno… si a él igual le gusta el leseo, está saliendo en todos lados”, expresó.

Ni conocía la canción

Acto seguido, Pamela comentó que analizaría la letra de la canción puesto que no sabía el contenido del tema.

“Mi mamá me va a retar, no te puedo creer, ¿puedes bloquear a toda esta gente? (...) Le dediqué esta canción a Jean-Philippe porque ‘Lucho’ Jara me obligó... la cagué”, intentó mentir ante las cámaras.

Al escuchar la canción, Pamela comentó: “‘Cuéntame la verdad’, él me dijo la verdad (...) Yo creo que él no me ha dejado de amar”, reflexionó, asegurando que la chilena era “sufrida”.

Finalmente, admitió que cometió un error al hablar de su expareja: “No, no tengo que dedicarle esa canción, me equivoqué. Fue un gran amor, pero esa no es la canción para él”, expresó.

Acto seguido, los usuarios de la web le empezaron a decir que le dedicara la canción al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con quien hace algunas semanas grabó un “Sin editar”.

“Voy a tener que pedir disculpas públicas entonces, porque me equivoqué. Ya cagué, no puedo decir que lo borre (..) Yo no debería aparecer en las redes sociales mañana”, cerró mientras estaba siendo retada por parte de la producción del programa.