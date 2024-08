Impacto en farándula argentina tras revelarse detalles de la “escandalosa pelea” entre Benjamín Vicuña y el actual esposo de Pampita Ardohain: “No se lo banca”

Un inesperado foco de conflicto entre Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán, actual esposo de la expareja del actor chileno, Carolina “Pampita” Ardohain, se develó esta semana en los medios de farándula argentinos, que revelaron detalles desconocidos de la “escandalosa pelea” que ambos habrían protagonizado hace pocas semanas.

PUBLICIDAD

Pese a que en redes sociales y apariciones públicas tanto Vicuña como García Moritán se han mostrado muy cercanos, e incluso han compartido actividades recreativas como partidos de baby fútbol en la más cordial de las relaciones, en lanacion.com.ar afirmaron que ambos “no tendrían relación alguna desde el polémico discurso del actor en los Martín Fierro de Moda 2023″.

La molestia de García Moritán con Benjamín Vicuña

En aquella oportunidad, el chileno realizó un discurso donde sinceró que en Argentina había encontrado un lugar que lo acogiera con cariño, donde tuvo a sus hijos y le dio “un amor”, justo en el momento en que las cámaras apuntaban a su ex, esa noche, acompañada por su evidentemente molesto marido.

A partir de ese momento, indicaron los medios transandinos empezó a gestarse un profundo distanciamiento entre García Moritán y Vicuña, el que quedó de manifiesto hace pocas semanas, con motivo del cumpleaños de Anita, la hija que tuvo Ardohain con el actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En dicho evento, afirmaron en el programa “Socios del espectáculo”, el marido de Pampita estalló de rabia con el actor chileno porque a estas alturas “no se lo banca”.

“Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y, por lo tanto, también a Vicuña. A Moritán ya no le gustaba, pero finalmente accedió con una sola condición: en la fiesta, los protagonistas tenían que ser la nena, Pampita y él. Nada de Vicuña en las fotos ni en las menciones ni en ningún lugar. No se lo banca”, aseguró la panelista Paula Varela.

Sin embargo, y según recalcó la periodista, dicha petición no fue tomada en cuenta por su esposa ni por el intérprete nacional, quien se robó todos los flashes en desmedro de la figura de García Moritán.

PUBLICIDAD

El definitivo quiebre con Benjamín Vicuña

“La orden, que Pampita conocía muy bien, era que Vicuña no saliera en ninguna foto, que no tuviera ningún protagonismo. ¿Por qué esto? Porque buena parte de la fiesta se costeaba con canjes, y después había que devolverles a los emprendedores con publicaciones en las redes sociales. Entonces, Moritán no quería que apareciera Vicuña, estaba muy insistente con eso. Bueno, al otro día todo estaba perfecto, pero (…)”, prosiguió.

Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y, por lo tanto, también a (Benjamín) Vicuña. A (Roberto García) Moritán ya no le gustaba — Paula Varela

“Una de las chicas que colaboró con el cumpleaños publicó una foto donde estaba Vicuña. ¡Para qué! Moritán se puso furioso y a los gritos. Se enojó mucho con ella, la llamó y ella, esta chica, borró enseguida la foto”, reveló Varela.

“Y la que recibió los reproches también fue Pampita. A mí me contaron que la discusión fue importante, sí. Otra cosa que le molestaba a Moritán es el lugar de la fiesta, porque cree que el Four Seassons, por alguna razón, está muy vinculado a la relación de Pampita con Vicuña”, concluyó.