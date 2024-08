“¡Inventadísima! ¡Ella creyó que era famosa!”: Adriana Barrientos respondió a las punzantes palabras de Trinidad Cerda en su contra

El reality “Gran Hermano” está buscando abultar sus filas con nuevos rostros que le inyecten más dinamismo al encierro que no ha logrado cautivar a la audiencia. Por esto, los rumores sobre las nuevas contrataciones comenzaron a surgir, y todo apunta a que una polémica mujer de la farándula llegará a la casona más famosa del mundo a armar escándalo, Adriana Barrientos.

Su nombre junto al de Angélica Sepúlveda han sido los primeros en rondar, y la Leona confirmó que está siendo tentada para llegar al encierro de Chilevisión. En su programa “Zona de estrellas”, Adriana fue consultada sobre su posible incorporación a “Gran Hermano”, y para comenzar a hablar del tema, ella citó a uno de sus momentos ilustres.

“¡Ay sí! ¡Qué son pesados chiquillos! ¡Me pillaron! ¡Recibí una oferta para irme a encerrar a ese infierno!”, partió bromeando. Ella confirmó que sí fue contactada, y está en conversaciones con sus jefes de Zona Latina para revisar si es que termina aceptando esta oferta.

Las punzantes palabras de Trinidad Cerda

En el programa del martes de “Zona de estrellas”, mostraron una interesante reacción de una de las exparticipantes de “Gran Hermano”, Trinidad Cerda, ante los rumores del ingreso de la Leona. Ella no se mostró muy contenta, y no dudó en comentarlo, “sin picarse, el que se enoja pierde. Que entre no más, le doy permiso”, lanzó.

Esto dejó a todos con la boca abierta, y Adriana expresó chistosamente su desconcierto, y procedió a decir: “¡Inventadísima! ¡Ella creyó que era famosa! Ella pensaba que podía tener opinión y relevancia en mi decisión”. La producción del programa no tenía claro si se trataba de una broma o no, así que le pidieron un audio y Trini accedió con toda la voluntad del mundo.

“La verdad es que todavía no me acostumbro a esto de ser famosa, fíjate. Entonces, yo comento no más. Si entra Adriana buenísimo, qué lo pase bien, qué disfrute estar adentro. Ahora le tocará a ella expuesta y que los demás hablemos, es mi opinión no más”, partió.

“No te voy a mentir que cuando la Adriana apareció en ‘Amor a prueba’ en una jaula, me dio vida. Amé, la seguí todo el rato, era su fan número uno. Después, las cosas cambiaron, pero da lo mismo. Si entra buenísimo, la voy a ver y quién sabe, quizás nos vemos adentro”, añadió Cerda.

La respuesta sin filtro de Adriana Barrientos

Adriana desmintió que Trinidad esté siendo tanteada para entrar al reality, ya que eso le comentó la producción en sus conversaciones para ingresar. El único otro nombre que están barajando es Angélica Sepúlveda, aseguró la Leona.

“Ese día hablaron conmigo de intenciones de cerrarme, para partir la próxima semana a Buenos Aires. Yo tengo que esperar lo que dicen mis grandes jefecitos, porque yo no me mando sola. Yo sí tengo trabajo, yo no soy cesante”, dijo con un tono punzante.

“Cuando tú tienes un trabajo y estás en el programa número 1 en todo el cable a nivel nacional. El programa de farándula que lleva más de 15 años por excelencia, entonces da para que tú puedas tomar una pausa y pensar si quieres continuar o ir a otro lugar. Pero, yo estoy con trabajo y con un muy buen programa”, agregó Adriana.

“Mi nombre ha dado para grandes estrellas, fugaces, pero estrellas. Colgarse por aquí... ¿Te acuerdas de Daniel Pinto? Colgadísimo ¿Te acuerdas de Kathy Bodis? Colgadísima. La Rancherita también estuvo inventándose aquí. He tenido grandes colgadas en la historia de mi vida”, cerró.