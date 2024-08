“Jamás imaginé que iba a llegar a los 60 años”: Pablo Herrera realizó una honesta reflexión sobre su edad

El cantante nacional, Pablo Herrera, fue a visitar a uno de sus colegas, Luis Jara, a su estelar de conversación que se emite por TV+, “Al piano con Lucho”. La pregunta de entrada caló en un tema que es complejo para muchas personas: la edad y su reciente cambio de folio.

El 15 de noviembre del 2023, el cantante cumplió 60 años y el dueño de casa le consultó qué pasó en su cabeza y cómo se sintió después de llegar a este hito en su vida, y Herrera fue completamente honesto: “feo po’. Fue horrible”.

Jara le preguntó si es que le estaba hablando en serio, y el cantante le confesó que sí. “Jamás me imaginé que iba a llegar a los 60 años. Esa huea no iba a pasar nunca. La verdad es que me siento joven y más saludable que incluso a los 20 años, pero me miro e igual estoy arrugado, blanco, uno ya no rinde como antes, tomó café”, confesó.

“Ahora dicen que hay una cuarta edad, no tercera (en la cual estaría actualmente). Si uno ve a Steven Tyler o Mick Jagger que tienen 80 y tantos. Nos quedan 20 años y no es menor. 20 años es un montón”, añadió el cantante.

Su cumpleaños simbólico

Por su parte, el animador reflexionó que los años restantes, una vez que se cumplen 60 años, se viven más “a concho” debido a la apreciación por el tiempo. Bajo esta premisa, le preguntó si es que siente que agarró otro vuelo, pero lejos de responder a esto, Pablo Herrera habló del hito que sí lo marcó, en términos de edad.

“Para mí fue más impactante (cumplir) 40. Sentí que empezaba la adultez, porque uno hasta los 30 y tantos es choro. Siempre a menos de 30 (años) uno es bacán, por lo menos para los hombres. Después de los 40... “, continuó.

“Además, fue simbólico (su cumpleaños) porque me acuerdo que yo estaba en un concierto en Ecuador en Quito, y no sé por qué llegó a Chile la noticia de que yo me había suicidado. Me andaban buscando por todos lados (...) y yo estaba metido en el sauna. Me estaban llamando de la compañía discográfica llorando, y fue un escándalo”, añadió el cantante.

“Fue un incidente no menor y muy simbólico, fue como morir y volver a nacer. De ahí fue adulto y ya no hay excusas para lo que uno hacía”, cerró.