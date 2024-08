Loreto Aravena sin pelos en la lengua: “Max Luksic es súper flaite (...) yo le boto los calcetines rotos”

La actriz Loreto Aravena estuvo invitada al programa ‘Todo va a estar bien’ de Vía X, donde conversó de su relación con Max Luksic, quien ahora pasó a la esfera pública y es candidato a alcalde de Huechuraba.

Respecto a esto, Eduardo de la Iglesia le consultó si le gustaría entrar a la política, a lo que respondió que “yo siempre he estado metida en política y he tenido un rollo social importante, pero finalmente no he terminado por militar, y estoy como el 80% de las personas, bien desencantadas de los políticos”.

Al respecto de la carrera de su novio, aseguró que Luksic “tiene todas las capacidades”, aunque sí aclaró que tienen ideas políticas completamente diferentes. “Somos de ideas distintas, yo soy de izquierda, pero él va con cupo UDI, pero tenemos puntos de encuentro y eso tendrían que hacer todos”.

De hecho, reveló que la última pelea por política que tuvieron fue precisamente por el cupo UDI por el que va en Huechuraba. “Iba a ir independiente, la idea era marcar eso, su independencia, tiene ideas de izquierda y de derecha, por eso es un hombre muy de centro, y la discusión fue porque va con cupo UDI”.

Los prejuicios a millonarios

“Hay mucho prejuicio hacia las personas que tienen mucho dinero, que hablan con una papa en la boca, que van a llegar en helicóptero, en limusina, que no se hacen caca ni se tiran peos, son súper normales”, comenzó diciendo la actriz sobre el hijo de Andrónico Luksic, uno de los hombres más millonarios del país.

Agregó riendo que “Max es una persona súper sencilla, es súper flaite”. “Es una persona que va a conversar de tú a tú con cualquier persona, es súper respetuoso”.

Además ya en tono más íntimo contó que “yo le boto hasta los calcetines rotos, le digo que se tiene que comprar zapatos”.