“Me siento como Yamila Reyna...”: La irónica broma de Pamela Díaz que dejó como “ofrecida” a la actriz argentina

Hace un tiempo ya que se dio a conocer que la amistad entre Pamela Díaz y Yamila Reyna se había terminado. Según los rumores de pasillo, el motivo habría sido Jean Philippe Cretton debido a una supuesta cercanía que habría tenido con la actriz argentina.

Si bien, ninguna ha explicado las razones, hasta ahora, La Fiera se mandó un comentario que seguramente sacará ronchas en la exrostro de TVN, puesto que se prestó para todo tipo de interpretaciones. Aunque, quizás eso no fue lo que realmente quiso decir.

Todo surgió en su nuevo programa de Canal 13, Hay que decirlo, cuando analizaba junto a Ignacio Gutiérrez y Pancho Saavedra quiénes podrían ser los animadores del próximo Festival de Viña del Mar 2025.

Ahí, ante la falta de un rostro masculino, Pancho Saavedra dijo, medio en broma, medio en serio, que había un candidato de la televisión española que podría ser el elegido. Eso motivó a Pamela a preguntar por el hombre en cuestión y le consultó si “tenía tierras”, como dando a entender si era un buen partido para ella.

“¿Si tiene tierras para qué, para pretenderlo?”, le preguntó Saavedra. “Es que Pamela quiere un buen partido, hasta cuándo, yapo (está soltera)”, agregó Gutiérrez.

Pamela Díaz lanzó feroz broma contra Yamila Reyna

Ahí fue el momento que La Fiera lanzó la artillería pesada contra la comediante, dando a entender que era una “ofrecida”.

“Ay, no. Me siento como Yamila Reyna, como ofreciéndome a todos”, dijo en medio de las risas de sus compañeros, quienes dieron cuenta que se trataba de una broma bien subida de tono.

Eso sí, después se retractó de sus palabras, porque “ahora soy animadora de Canal 13″, dijo también con ironía.

Sin embargo, mientras algunos creen que que se refería a que Yamila se “ofrecía” a “todos los hombres”, otros pensaron que se refería a “proyectos laborales”.

Para salir de dudas, Publimetro se contactó con Pamela Díaz quien no echó pie atrás en su comentario y señaló que “Yo dije una talla que me estaba comportando como ella, porque me gustaban todos. Esa talla hice. Me da lo mismo si explican o no”, recalcó, dando cuenta que, al parecer, la buena onda que hubo alguna vez con Yamila, ya es historia.

