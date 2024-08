“Quiero dejar esta hue… clara”: Carla Jara respondió a las críticas sobre involucrar a su hijo en su separación con Kaminski

Carla Jara no aguantó y reaccionó a una persona que la criticó fuertemente por su rol como madre, esto tras supuestamente involucrar a su hijo Mariano en la separación con Francisco Kaminski.

Las declaraciones de la exchica Mekano se dieron en el podcast “Entre amigas y copas”, en donde salió en su defensa tras un duro comentario de una hater.

Durante la sección “Conmigo no, perrita”, la comunicadora recibió el siguiente mensaje: “Lo que me preocupa de esta separación farandulera es el hijo, Carla ha aprovechado el apoyo hacia ella; el papá, por otro lado, dando declaraciones”, expresó la usuaria.

“¿Qué siente su hijo? El bullying (…) ¿por qué involucrarlo? Se están mirando su propio ombligo y no ven que existe un niño”, agregó.

La respuesta de Carla

Al escuchar estas palabras, Carlita respondió: “Si se preocupara de verdad me escribiría por interno (…) no se preocupa, si está tirando mala onda, no más”, aseguró.

“Proyecta sus problemas en mí, y de verdad es que, si hay alguien que se ha preocupado de su hijo, soy yo”, agregó sobre la usuaria.

Sobre la crianza de su retoño, la rostro de TVN realizó un feroz descargo: “Quiero dejar esta hue… clara, porque si no, te juro que me hubiera ido por todos los millones que me ofrecían en Gran Hermano, con todo lo que me decían, como ‘vamos a llevar a tu hijo’, ‘vamos a hacer esto’, y yo dije que no”.

“Preferí estar con mi hijo, no fui al otro reality, no fui al programa de cocineros, no hice nada porque para mí la prioridad es mi hijo y así todos los días me levanto para llevarlo al colegio, lo voy a buscar al colegio, lo llevo al fútbol y hago todo lo que tengo que hacer porque mi hijo es mi prioridad, hoy y siempre, he dicho, fin”, remató.