Se murió la flor: Amparo Noguera y Marcelo Alonso se separan tras 20 años de relación

“Hay una pareja emblemática que se separó”. Este fue el anuncio que hiciera la noche de este miércoles Cecilia Gutiérrez en su canal de difusión. ¿A quiénes se refería? bueno, a Marcelo Alonso y Amparo Noguera.

La pareja de actores llevaba 20 años, en una relación de la cual nunca se supo de sobresaltos. Lo poco que se sabe de ambos, lo contaron ellos mismos. Por ejemplo, en el programa “La Divina Comida”, Marcelo Alonso contó cómo se conocieron.

“Haciendo teatro, una obra que se llamaba ‘Alguien va a venir’. Pero no pasó nada, a mí me gustó nomás. A mí me gustó. Actuabas y yo le tocaba un dedo (en la obra). Poeta”, comentó diciendo.

“Ella me pasaba una botella, ella tenía la mano y yo hacía esto (le tocaba la mano con un dedo)”, agregó.

Una relación entre colegas

El actor relató que “competimos todo el día. A ella le sale un proyecto bueno y yo me pico, a mí me sale un proyecto bueno y ella se pica. Me ha tocado dirigirla a ella y a su papá, haciendo de hija y papá. Una locura”.

“Súper peleadores”

En el programa “De tú a tú”, en el año 2021, la actriz dijo sobre su relación con Alonso, que “no quiero desmerecer nada de lo anterior, hay mucha gente involucrada (risas) pero ahora siento que tengo un hogar, que si yo lo desarmara tendría un costo alto, familiar alto”.

A Martín Cárcamo le mencionó que “han sido bien especiales. No creas que somos una pareja perfecta, somos súper peleadores. Cuando trabajamos discutimos harto, pero tenemos una necesidad y una dependencia, en el buen sentido de la palabra, uno del otro súper importante. Tenemos una casa hermosa, tenemos una familia que hemos armado increíble, estamos súper seguros de que somos pareja. Lo que no sé si es bueno o no, porque de repente cuando tú estás muy seguro de que vas a estar con alguien puedes dejarte estar”.