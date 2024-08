Yamila Reyna negó con todo rumores: “No salí jamás con Jean Philippe, yo no salgo con los ex de mis amigas, tengo códigos”

Yamila Reyna y Pamela Díaz están distanciadas. Se ha especulado un montón sobre las razones de este distanciamiento y si bien las dos algo han hablado, en los programas de farándula han lanzado el nombre de Jean Philippe Cretton, como el responsable.

De hecho, la actriz argentina ocupó su cuenta de Instagram, para desmentir los dichos de la panelista de “Hay que decirlo”, Cecilia Gutiérrez. “Que salgo o salí con Jean Philippe, que hable con fundamentos”.

“Sé que han hecho referencia a mi podcast “Haciendo Match”, donde entrevisté a JP, mi podcat es una de cita, donde hay un juego de seducción con todos los invitados que he tenido, es un juego como la ‘palabra’ lo dice”.

Agregó que “yo no salí jamás con JP, solo me une una amistad, yo no salgo con los ex de mis amigas, yo tengo códigos”. “A Pamela la dejé de seguir hace más de 5 meses cuando dejó de hablarme y nunca supe por qué”, agregó.

“Yo no estoy enojada con nadie, a Pame la quiero y la respeto”, precisó.

Storie de Yamila Reyna Instagram

Pamela Díaz por conflicto con Yamila

“Mis códigos de amistad y de ser pareja los tengo más que claros y cuando quiero a alguien prefiero tomar distancia”, dijo a este medio ‘La Fiera’, hace algunos días.

“Ejemplos de que fuimos muy amigas y pasó algo que no se pudo seguir con la amistad. Pero, por el cariño y lo bueno que fue la amistad con ellas, siempre en silencio hasta volver a encontrarnos”, comentó, reiterando que “mujer empoderada y de alto valor no se queja, avanza”.

Finalmente, señaló que “si me molesta algo con esa persona no tiene por qué hacerse público, si se supone que había una amistad. Si ella quiere transparentarlo, va a llegar un momento que voy a hablarlo entonces. Hubiera sido más viva y me invita a su podcast”, contó a este medio.