¡Atención galanes!: Raquel Argandoña reveló la fecha en la que nuevamente “entrará al mercado”

Raquel Argandoña cada día está más estupenda, y ella invierte en que su apariencia física siga siendo de admirar. La animadora estuvo ausente de sus labores en “Tal Cual” debido a un viaje y a una nueva intervención estética.

En su regreso al programa, ella comentó que “después que llegué de Curasao, me fui a la clínica. Vo me pelaste (apuntando a su amiga Paty Maldonado) de que ‘o estoy en un avión o en la clínica del doctor Valdés”.

Raquel señaló que escucha críticas de que se lleva operando, y ella argumentó que prefiere hacerse intervenciones cada cierto tiempo ya que es una irresponsabilidad operar distintas operaciones en una cita.

“Ustedes en 20 días más me van a ver la raja. Estoy un poquito hinchada, yo debería haber vuelto el 20 de agosto, pero mi compromiso con este programa... Además, yo vi que cada día se estaba posicionando más una persona en este asiento (Maldonado)”, bromeó.

Su vuelta al mercado

Al día siguiente, la animadora entregó una revelación que tiene que ver con su vida personal, la cual se vio influenciada por su operación. “Yo me he portado súper bien, demasiado bien. Voy a salir al mercado después del 20 de agosto porque no se puede”, dijo entre risas.

Su compañero de animación, José Miguel Viñuela, dijo que puede sólo de la cintura para abajo, ya que arriba todavía estaba en recuperación. “Todavía no estoy en rodaje”, añadió Argandoña.

Vale recordar que este año ha sido movido en términos sentimentales para Raquel, ya que ella terminó su relación de cinco años con Félix Ureta, y el quiebre fue con escándalo. Esto después de que se filtraran conversaciones eróticas que él mantenía con otra mujer.

Sumado a esto, por primera vez la animadora reveló un episodio con un examor de ella, el cual admitió haberle ocasionado mucho daño, y que jugó con él. Después de esta confesión, el hombre se contactó con ella.