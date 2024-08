El show de Faloon Larraguibel tras perder competencia por equipos de “¿Ganar o Servir?”: acusó de trampa y le gritó a sus compañeros

Faloon Larraguibel protagonizó un tenso momento durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que la exchica “Yingo” se lanzó en contra de sus compañeros y de la producción porque supuestamente el equipo ganador hizo trampa.

Todo comenzó al finalizar la competencia, en donde “Resistencia” reclamó que Gala Caldirola no jugó limpio porque dejó que Oriana Marzoli la ayudara a sujetar el saco. Cabe recordar que la prueba consistió en trasladar un saco de 5 kilos de arena por agua, altura y arrastrándolo.

“¡Le arregló el p… saco! No es justo, cada uno arreglaba su propio saco”, se quejó Faloon, gritando a viva voz.

“Ustedes ayudaron a Daniela. No tenemos la culpa que Luis se haya caído. ¡Al agua, pato!”, respondió Oriana, quien respondió en el mismo tono asegurando que también recibió un pequeño empujón en la competencia.

“Tienen que ser las reglas justas”, reclamó Facundo González, quien se sumó a los gritos de Faloon sobre una supuesta injusticia.

La pelea con Blue Mary

Cuando Blue Mary intervino, Faloon reaccionó muy enojada y la hizo callar. “No hables tú por favor. Que por más que estabas ahí fuera y viste todo, no puedes hablar. Yo me cansé ahí y tú estabas gritando no más”, le dijo a su amiga, quien no compitió hoy y sólo vio la prueba.

“Que no te coma lo picá hueona, porque yo puedo hablar sí lo vi de afuera. ¿Hueona qué te pasa?”, le contestó la cantante, mientras que Pangal le dijo: “Faloon no seas picada”.

Eso sí, acá el culpable de que hayan perdido la prueba fue Luis Mateucci, a quien se le cayó el saco al agua y retrasó mucho a su equipo al tener que rescatarlo. Con ello, “Soberanos” tomaron la delantera, quedándose con el triunfo.

Finalmente, con este resultado, esta semana Dani Colett será Sirviente de Blue Mary, Faloon de Austin Palao, Rai de Sabélo, Botota de Fran Maira, Luis de Gala Caldirola y Facundo de Oriana.