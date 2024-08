“Fue terrible”: Mauricio Medina habló sobre su compleja operación que terminó con la amputación de parte de su pierna

Este viernes, el querido comediante Mauricio Medina se unirá a Rafael Araneda y Bernadine Castillo en una nueva edición del estelar de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”. En este espacio, él hablará sobre su sensible operación en done le amputaron la parte inferior de su pierna derecha en octubre del año pasado.

Él entregó los detalles de su difícil recuperación y sorprendió a los presentes al dar pequeños pasos con su prótesis ortopédica. “Es tan lento el proceso. Uno quiere estar luego caminando, lo primero que uno se imagina, me voy a parar y voy a salir caminando y no”, dijo el comediante.

Mauricio ha estado cinco veces en riesgo vital, y la última vez fue quizás la más grave. El comediante se encontraba trabajando en Lima cuando comenzó con una infección en su pie derecho producto de su diabetes. No lo dejaron subir al avión por su evidente mal estado de salud y tuvo que tomar un bus de 22 horas de Lima a Tacna.

La compleja historia de Mauricio Medina

Una vez que Mauricio Medina llegó al hospital de Arica, lo tuvieron que operar de urgencia. En primera instancia le amputaron hasta el tobillo, pero al detectar que la infección no se detuvo, los médicos tuvieron que tomar la difícil decisión de amputar hasta la parte inferior de su pierna derecha.

El “Indio” permaneció 15 días en coma inducido. Sin embargo, cuando se despertó y se dio cuenta de la magnitud de su amputación, Mauricio sufrió una gran desesperación. “Fue terrible, fue chocante, le preguntaba a mi señora: ‘¿Qué me hicieron? ¿Por qué estoy así?’. Me porté horrible en el hospital”, admitió.

En junio de este año, Medina recibió su primera prótesis ortopédica, con la cual ha podido dar sus primeros pasos. Con su insigne sentido del humor, él está presentando un show de stand-up llamado “Mala Pata”, en el que incluye su difícil historia.

“Un amigo me puso manguera de plaza, porque empiezo parado aquí y me voy para el lado, me voy para el lado, me voy para el lado (...) y mis amigos ahora son los más beneficiados, porque ya no piensan en qué regalarme; me dan los calcetines guachos”, bromeó el humorista, despertando risas en el estudios.