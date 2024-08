“No eran actos de maltrato”: Carmen Gloria Arroyo se defiende tras denuncias de extrabajadores de TVN

Fue en conversación con Pedro Carcuro que la abogada Carmen Gloria Arroyo se defendió de las acusaciones por malos tratos que presentaron extrabajadores del programa de TVN Carmen Gloria a tu servicio y aclaró que las denuncias no eran precisamente contra ella.

Como contexto, explicó que durante los 18 años que ha desarrollando el programa, antiguamente conocido como La Jueza, han pasado cerca de 100 colaboradores, de los cuales 20 han sido desvinculados por diferentes motivos.

“Nosotros somos un programa que lleva 18 años en la televisión, siete años en TVN, han pasado más de 100 personas en el programa y se han desvinculado entre que renuncian, se van y vuelven y se han desvinculado por decisión del programa a no más de 20 personas en 18 años y cinco han sido durante los últimos años, entonces es bastante baja la rotación que ha tenido la rotación del programa. Durante los últimos siete años en TVN nunca hubo ni hay alguna acusación en el Sindicato, nunca”, señaló.

Respecto a esto, explicó de dónde surgió la información de que el sindicato había recibido una denuncia formal, lo cual solo habría sido una conversación de pasillo de parte de una extrabajadora.

“Eran trabajos exigentes”

“Decían que yo era violenta con los compañeros y que me habían ido a acusar en el Sindicato, eso no existió, no es verídico. Lo que sí hubo es una conversación de pasillo entre una extrabajadora del programa que ya no trabajaba en TVN y un miembro del Sindicato que le dijo o le comentó que el trabajo era estresante y era arduo”.

Tras esto, la abogada recalcó que “no eran actos de violencia, no eran actos de maltrato. Eran trabajos estresantes y con horarios exigentes”, enfatizó.

“Este año hubo una periodista que por inasistencias reiteradas e injustificadas se había tomado la decisión de desvincularla y cuando aparece tras una larga ausencia presentó una denuncia de supuestos malos tratos a la Contraloría, pero esa denuncia no es en contra mía pero se han hecho un festín diciendo que esa denuncia es para mi. El canal decide abrir una investigación y eso terminó que finalizó con que nadie tenía cargo con estos supuestos abusos y se rechazó la denuncia”, señaló

“Y no hay nada más, el equipo está trabajando feliz, contento, haciendo la pega y con un muy buen rating preocupados por esto, pero por eso lo quise hablar porque lo considero de una injusticia tremenda, trabajamos, tratamos de hacer la pega lo mejor posible y se súper honestos y que alguien venga a enlodar el trabajo de años y basándose en supuestos y mofándose y haciendo un festín, no me parece justo. Duele quedarse callada”, consignó Tiempo X.