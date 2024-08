“Nunca quise dejarte de lado”: Fran Maira y Oriana Marzoli se reconcilian después de que se creó una distancia entre ellas

Las relaciones interpersonales de Fran Maira han estado complicadas en los últimos días dentro de “Ganar o servir”. Su exmejor amiga, Valentina Torres, ingresó a la casa, lo cual trajo antiguas heridas a la superficie, tuvieron una conversación sobre lo sucedido, pero el vínculo no está completamente restaurado.

PUBLICIDAD

De igual forma, ella ha discutido en diversas ocasiones con Austin Palao después de que éste no frenara coqueteos, cuestionara la personalidad de la joven y la hiciera callar.

Ahora llegó el turno de su amiga más cercana dentro del reality, Oriana Marzoli, de comunicarle qué le ha molestado en el último tiempo, específicamente la distancia que ha tomado debido a su noviazgo con el peruano.

Ellas estaban lavando la loza en el área de sirvientes cuando la venezolana-española decidió confesar sus sentimientos a la joven, después de que esta reclamara sobre su relación con Austin Palao. “Te voy a repetir las veces que hagan falta que te despegues un poco porque no se te ve ni el pelo, tía”, le aconsejó.

“Si no te lo digo, exploto. Hay días en los que desapareces completamente. Es como que empezaste a estar un montón conmigo, luego llegó Austin y te pegaste a él, llegó la Guarén y te pegaste a ella, ahora de nuevo con Austin”, continuó.

“Por el cariño que te tengo, no te lo he dicho antes. Me toca mucho los cojones sentir que en un principio cuando estabas sola ahí sí te apetecía estar conmigo, pero ahora estás todo el día con él y las pocas veces que hablas conmigo es en plan para pedirme la plancha. Entonces me siento utilizada”, le reprochó Oriana.

Fran Maira y Oriana Marzoli Fuente: Canal 13

La reconciliación entre Fran Maira y Oriana Marzoli

Fran contestó que ella también se siente así con ella, le preguntó por qué no la busca a ella, y Marzoli contestó que se aburrió de hacerlo. Maira se defendió señalando que está cansada de estar de sirvienta porque, aunque gane, la mandan a ser sirvienta igual, y dijo que ella también siente que está pegada a Facundo.

PUBLICIDAD

La cantante argumentó que también se sienta en su cama para estar con ella, pero Oriana dijo que sólo lo hacía cuando está Austin. El capitán de su equipo, Pangal Andrade, quien estaba escuchando, intervino y dijo que ambas se olvidaron.

“Es algo mutuo, no es como que me estés buscando”, dijo Fran. “Sí te encuentro la razón, quizás te he dejado un poco de lado pero es porque estoy agobiada conmigo misma. Me da lata que sientas eso que casi no me sirvas, para mí la gente no es un objeto. Jamás he tenido una intención de interés en ti”, se justificó.

“Nunca quise hacerte sentir que no me importas, al contrario, le puedes preguntar a cualquiera de cómo hablo de ti. Te admiro caleta, te amo. Nunca quise dejarte de lado ¿Cómo no me vas a importar? Si eres la que mejor me ha tratado de esta casa, la única que me importa realmente. Te amo”, cerró Fran con un abrazo.