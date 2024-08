¡Por fin va a aterrizar el helicóptero!: Pamela Díaz hará su triunfal ingreso a “Ganar o servir” este domingo

Los seguidores del reality de Canal 13, “Ganar o servir”, llevan semanas esperando el aterrizaje de un helicóptero, y este domingo sus plegarias serán respondidas. Pamela Díaz por fin llegará a la hacienda y promete dejar la grande.

Lo anticiparon al final del capítulo de este jueves, un cartel en los cielos anunciaba la llegada de una nueva participante: “La verdadera reina está por llegar”. Esta vista dejó a todos alborotados y adivinaron inmediatamente que se trataba de Pamela Díaz.

Pamela Díaz en Ganar o Servir Fuente: Canal 13

Los participantes de la hacienda llamaron a Oriana Marzoli para que saliera a ver. La polémica chica reality salió y comenzó a gritar: “¡Ay no me copien! ¡Qué bobada! ¡Aquí la única reina soy yo! ¡La única queen soy yo!”.

Por otro lado, Facundo González, el argentino que tuvo un affaire con la Fiera antes de entrar e inició una relación con Oriana cuando llegó, se mostraba nervioso ante la llegada de su expinche. “Prepárate porque te va a tocar buena”, le advirtió Pangal Andrade.

Pamela Díaz en Ganar o Servir Fuente: Canal 13

La Fiera ha llegado...

Ya en el avance del próximo capítulo, se muestra el helicóptero que fue antecedido por dicho cartel. Todos se formaron expectantes ante la llegada de la Fiera. Marzoli fue a marcar territorio y se posicionó junto a González. El helicóptero aterrizó, la puerta se abrió y salió Pamela Díaz.

Botota Fox, Faloon Larraguibel y Gala Caldirola se acercaron extasiados a saludar a Pamela, todo esto mientras Oriana le dijo a Facundo que se iba a molestar si es que se acercaba.

Esta llegada no iba a ser así no más, ya que en la noche llegó Karla Constant, quien comenzó a entrevistar a la Fiera a las horas de su arribo y su primera pregunta fue sobre su recibimiento. “Bien con un grupo muy buena onda todos, y otro grupo medio especial que no esperaba más de ellos. Con ciertos personajes no me llevo bien, ni tampoco espero llevarme bien”, aseguró.

“Me entretiene muchísimo observar, mirar, y saber quiénes se llevan bien, quiénes son los que están sometidos a ciertas cosas”, agregó.

Pamela Díaz en Ganar o Servir Fuente: Canal 13

Constant le preguntó directamente por su relación con Luis Mateucci, con quien tuvo numerosos conflictos en “Tierra Brava”. Ella fue tajante sobre su opinión de él, “encuentro que es un chanta, mentiroso. Siempre ha sido un pelador, y las veces que le di la opción de decírmelo en la cara, es un cag**”.

La actividad se puso más sabrosa ya que la animadora le mostró las tres sillas que tenían instaladas, y le dijo a Pamela Díaz que llamara a tres integrantes para encararlos. La Fiera, con un gran sentido del espectáculo, llamó a Luis Mateucci, Facundo González y Oriana Marzoli. Todo esto se verá el próximo domingo 11 de agosto en Canal 13.