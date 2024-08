¿Se va del reality?: Chama tomó drástica decisión tras acusar de trampa a Carlyn Romero en competencia de “Gran Hermano”

Los conflictos siguen tomándose la casa de “Gran Hermano”, y es que durante el más reciente capítulo, Alexandra Méndez protagonizó un duro enfrentamiento con la mítica voz luego de que asegurara que una de sus compañeras hizo trampa en la competencia de salvación.

Cabe recordar que Carlyn, Chama, Manuel, Michelle y Camila Power compitieron por salir definitivamente de la zona roja ante la posibilidad de dejar el programa este domingo.

Eso sí, hubo una polémica en la prueba, y es que Romero habría soltado a propósito uno de los cordeles, lo que la habría beneficiado para terminar ganando la competencia. Este hecho generó la molestía de Chama, quien no dudó en reclamar a la producción lo sucedido.

“He advertido que varios participantes se han quejado del triunfo de Carlyn, aludiendo que hubo algún tipo de error voluntario o involuntario de su parte. He revisado las imágenes y he tomado una decisión: primero quiero decir que a Carlyn se ha desenganchado accidentalmente un mosquetón, cuando Emilia se lo pidió volvió a engancharlo, esto no incidió en su resultado”.

“Yo quisiera ver las imágenes (...) cuando estábamos aquí en el living dijo que no se podía desenganchar por nada y yo al participar también tuve mucho cuidado que no me pasara eso, y pienso que si se me desata está mal”, aseguró, agregando que si “fue accidental o no, yo no lo sé porque cada quien tiene su manera de jugar”.

“Fueron dos veces, no fue solamente una vez”, lanzó sobre el -supuesto- error de su compañera.

“Chama déjame decirte algo, en cualquier competencia los accidentes existen, son involuntarios y por eso son accidentes”, le dijo “Gran Hermano”, pero fue interrumpido por la venezolana.

“No sé si son accidentes o no, usted pone las reglas que leímos aquí en el living...”, alcanzó a decir la exTierra Brava antes de que el “Big” le dijera que escuchara sus palabras.

“Lo más importante de una competencia, más allá de los accidentes involuntarios que puedan suceder, es si los participantes sacan ventaja o algún beneficio de ellos y yo determiné, revisando las imágenes, que lo que hizo Carlyn es totalmente lícito”, aclaró.

¿Chama se va de Gran Hermano?

Posteriormente, la venezolana se dirigió al confesionario para conversar con “Gran Hermano” y darle a conocer que tomó una drástica decisión por lo que sucedió en la prueba de salvación.

“Tengo una noticia de último minuto, me dicen que Chama está renunciando en este momento... porque claro, es una placa difícil para su grupo y ahora está en el confesionario. Ella está renunciando porque siente que esto es demasiado injusto”, anunció Diana Bolocco en la transmisión del vivo.