Tras contestar teléfono rojo: Yuhui rompió en llanto luego de enfrentarse a difícil situación en la casa de “Gran Hermano”

Yuhui Lee se mostró bastante afectado luego de contestar el temido teléfono rojo en el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, y es que el participante tuvo que escoger a uno de sus compañeros y mandarlo directamente a la placa de eliminación.

PUBLICIDAD

Recordemos que en primera instancia los nominados eran Michelle Carvalho, Manuel, Chama, Camila Power y Carlyn, esto estas últimas sacadas puesto que la primera fue salvada por Iñigo y la segunda ganó la competencia de salvación, quedando inmediatamente fuera de este proceso.

Eso sí, la competencia en donde salió triunfadora la venezolana causó varias controversias dentro de la casa puesto que sus compañeros la acusaron de haber hecho trampa. Sin embargo, la producción ratificó su victoria.

¿Qué pasó con Yuhui?

En ese momento, todos pensaban que los nominados finales iban a ser Michelle, Manuel y Alexandra (La Chama), pero no fue así porque sonó el teléfono de la casa y Yuhui llegó primero a contestar.

“Debes elegir a un compañero o compañera para enviar a la placa de nominados, a excepción del líder”, le dijo la voz de GH, quien le advirtió que tiene solamente dos minutos para tomar su decisión.

“Puta la wea”, expresó el jugador mientras se tiraba al suelo, quien se mostró bastante complicado por la situación. De hecho, preguntó si se podía autonominar, pero le indicaron que estaba prohibido.

Acto seguido, Yuhui terminó inclinándose por Diego, quien reaccionó medio desconcertado pero igualmente lo abrazó.

PUBLICIDAD

Finalmente, el exMaster Chef rompió en llanto y tuvo que ser consolado por todos sus compañeros. “Yo quiero estar en la placa”, expresó en medio de sus lágrimas.

“Yuhui, tú no tienes la culpa (...) no has tenido afinidad, ni nada”, le dijo Manuel, mientras que Miguel le comentó que “es un juego. Diego no se va a enfadar contigo”, le aseguró el español.