“Tú no haces el mea culpa nunca”: Gala Caldirola se pone a llorar tras coqueteo de Raimundo con Julia Fernandes

La relación de Gala Caldirola y Raimundo Cerda está en medio de una crisis, y es que los celos han jugado una mala pasada en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”.

Todo habría comenzado cuando el exGran Hermano aprovechó un momento y le preguntó si se daría un beso de a tres con su amiga Julia.

“Me sentí un poco incómoda. Claramente estamos en etapas distintas. Después se me juntó con que se fue la Julia, y empecé a replantearme qué estoy haciendo, me sentí mal y me fui a dormir con agobio y soñé toda la noche con eso”, contó Gala sobre esta situación, la cual provocó una pelea entre ambos.

Esta situación afectó demasiado a Caldirola, quien posteriormente se puso a llorar mientras estaba acostada en la habitación de los sirvientes.

Por su parte, Raimundo se acercó inmediatamente a su -supuesta- pareja para intentar consolarla: “Puedes contar conmigo para hablar, contarme tus cosas o lo que sientes, o si te puedo ayudar de alguna manera. Puedo ser amigo tuyo, para cualquier cosa que me quieras decir”, le aseguró.

Cuando Gala contestó que no pueden hablar porque él se enojó cuando le comentó lo que pensaba, éste se explicó: “Lo que pasa es que hay actitudes tuyas que no me gustan, cosas que me dices. Que me trates de tonto, que me digas ese tipo de cosas, que seas ruda. No es lo que me dices, es cómo lo dices”, le dijo.

“Siento que he estado normalizando cosas que para mí no son normales. Es culpa mía por no saber reconocerme y darme mi lugar. No me gustan las preguntas desubicadas, tú no haces el mea culpa nunca, yo llevo todo el día diciendo que me sentía mal por decirte tonto. Quizás tu personalidad y la mía son totalmente desconocidas”, le dijo la española.