“Ahora no me reconoce”: Rafael Araneda se emocionó al hablar del estado de salud de su madre y confesó sus pesares como hijo

El animador Rafael Araneda fue al estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, y se sentó junto a Julio César Rodríguez, quien tocó la fibra de su corazón después de que le consultara sobre su madre Laura Maturana de 96 años que ha estado complicada de salud debido a su diagnóstico de Alzheimer.

JC dijo que tuvo el placer de conocerla, pero el “Tío conductor” le respondió que no la reconocería si la viera. “Está en los huesos, chiquitita, ida, súper ida. Es otra persona definitivamente, la única tranquilidad es lo bien cuidada, lo tranquila que está”, dijo con los ojos vidriosos.

“Ella tuvo un ACV, no quisimos investigar más y el médico tampoco, qué nivel de impacto pudo haber tenido. Llegaron a alimentarla por sonda, luego se le sacó por el riesgo de que partiera, y el médico dijo que tenía una alta probabilidad de que así sea, ya que la iban a dejar de alimentar de manera artificial. Hoy día de nuevo se está comiendo toda la comida”, continuó.

Él dijo que su médico de cabecera está sorprendido con el estado de salud de su madre, ya que jamás pensaron que volvería a alimentarse por su cuenta.

El mea culpa de Rafael Araneda

El animador de Chilevisión le consultó a Rafael si es que alcanzó a despedirse de su mamá antes de que su enfermedad le abatiera su memoria, y él comentó que “yo me despedí muchas veces, lo hizo cuando estaba consciente, ahora no me reconoce”.

“No sé si es bueno o es malo, mientras sea bueno para ella, yo me la fumo. Uno del egoísmo le gustaría que lo reconociera. Tiene momentos (de lucidez) y me lo mandan por video por WhatsApp, en donde se pone divertida”, agregó.

Araneda reveló que le ponen la radio para que escuche el programa que él conduce, y algunas veces reconoce que su hijo es quién está hablando, pero al día siguiente le preguntan lo mismo, y no sabe.

“Uno siempre piensa que pudo haber sido un mejor hijo, que pudo haber tenido más conversaciones, que pude haber sido más agradecido, que pude haber sido mejor persona, que le pude haber dado más besitos, que le pude haber dado más cariño”, añadió el animador.

“Yo creo que los seres humanos siempre vamos a tener esa espinita de que pudimos haber sido mejores con los grandes amores como la madre. Entonces, yo no tengo esa tranquilidad, siempre creo que estoy al debe”, cerró Rafael Araneda.