Kit Harington no ha visto “House Of The Dragon” por estos motivos

Kit Harington tendrá marcado, de por vida, su papel protagónico dentro de la histórica serie, Game Of Thrones, desarrollado por HBO.

El actor, quien interpretó a Jon Snow, reveló que actualmente no mira la famosa precuela, House Of The Dragon.

“Simplemente no puedo verla. Estuve demasiado tiempo allí [dentro de ese universo]”, declara el actor al micrófono de Associated Press. “Les deseo lo mejor. He escuchado que es maravillosa y que está yendo realmente bien, pero no creo que la vaya a ver nunca y tampoco creo que vaya a ver ‘Juego de Tronos’ de nuevo por varios años”.

El actor aseguró que todavía no ha pasado la página con la serie, al igual que en su momento Emilia Clarke, conocida en la serie como Daenerys, quien reveló palabras similares.

Cancelación de Spin-Off de Jon Snow

A pesar de las declaraciones del actor, desde hace unos meses se conocía su participación en la producción de un spin-off de su personaje, Jon Snow, para HBO.

La serie fue cancelada luego de varias evaluaciones del popular canal de televisión, y finalmente se decidió apostar por historias que ya están escritas en los libros de George R.R. Martin.

“Con una secuela te encuentras con muchos problemas. Muchos de los actores ya han terminado. Así que, ¿a quién vas a traer de vuelta? ¿Vuelven las mismas personas? Así que no, no me sorprende que una precuela sea algo más fácil de hacer. No es más fácil de hacer, sino más natural”, reconoció Harington.

“Con la nuestra, simplemente no encontramos la historia adecuada, ni algo que mereciera la pena hacer, que me hiciera volver a ella y quedarme en ella. Tenía menos sentido cuanto más seguíamos intentándolo, así que nos retiramos”, añadió el actor.

Cabe recordar que la serie centrada en Jon Snow no fue el único proyecto desechado por HBO. Entre ellos también se encuentra una precuela titulada La larga noche (The Long Night), que la cadena canceló incluso después de gastar 30 millones de dólares en un episodio piloto.