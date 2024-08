Los mejores anuncios de la D23, convención de Disney

D23: Conoce todas las novedades de los próximos proyectos de Disney

ANAHEIM, CALIFORNIA - AUGUST 09: Bob Iger, CEO, The Walt Disney Company appears at the Disney Entertainment Showcase at D23: The Ultimate Disney Fan Event in Anaheim, California on August 09, 2024. (Photo by Araya Doheny/Getty Images for Disney)

(Jesse Grant/Getty Images for Disney)