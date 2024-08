¿Mejor que Ben? Así luce y a esto se dedica Ojani Noa, el primer esposo de JLo, con quien duró solo un año

Jennifer López es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas y a sus 55 años no solo sigue cosechando éxitos, sino que luce de maravilla, como de 20.

Sin embargo, en el amor no le ha ido tan bien, y es que la famosa ha tenido varias decepciones amorosas, y ahora cuando por fin sentía que había encontrado a su príncipe azul, con el que envejecería, que era Ben Affleck, le tocó una dura realidad.

Y es que la pareja se habría divorciado tras solo dos años de casados, algo que tendría a la cantante muy dolida y hasta “humillada”, pues creía que sería su final feliz.

Pero, este no ha sido el matrimonio más corto de la también actriz, pues el más corto fue su primer matrimonio con Ojani Noa.

Así luce y a esto se dedica Ojani Noa, el primer esposo de Jennifer López, con quien duró solo un año

Jennifer López y Ojani Noa se conocieron en 1996, cuando ella tenía 26 años y ya comenzaba a tener fama en Hollywood debido a la película Blood & Wine.

Sin embargo, él no pertenecía al mundo del cine ni del espectáculo, pues era un camarero de origen cubano que trabajaba en un restaurante de Gloria Estefan en Miami Beach, donde famosos iban constantemente, entre ellas JLo.

Una noche ella fue a cenar y fue amor a primera vista para ambos, y a la noche siguiente ella volvió y comenzaron a conocerse.

Al año, en 1997, la pareja decidió casarse en una boda extravagante a la que asistieron más de 300 personas, entre ellas muchas estrellas de Hollywood.

Todo parecía ir de maravilla, pero sus viajes seguidos, sus compromisos de trabajo, y la fama afectaron su matrimonio con Ojani, por lo que se divorciaron en 1998, a solo un año de haberse casado.

Actualmente , Ojani Noa es muy activo en sus redes sociales y es entrenador, actor y modelo y a sus 50 años luce mejor que nunca.

El ex de JLo luce tan musculoso y tonificado o más que Ben Affleck, lleva barba, presume sus canas y a través de sus redes comparte parte de sus proyectos y entrenamientos.

“Wow se conserva muy bien”, “está bien guapo el ex de JLo”, “deberían juntarse de nuevo a ver si ahora sí funciona”, “que musculotes tiene el Ojani”, “está hasta mejor que Ben”, “el ex de JLo está súper guapo”, “me enamoré del ex, mucho más guapo que Ben”, “JLo deberías darte una oportunidad con él”, y “se conserva muy bien”, son algunos de los comentarios en redes.

Hace un año Ojani estuvo en el programa Sálvese quien pueda y dio detalles de su ruptura con JLo, asegurando que la cantante no le regresó el anillo de compromiso que él le dio, porque él no quiso.

“Yo le dije a ella, quédate con el anillo, quédate con todas las cosas que yo te regalé”, confesó en el programa pues aseguró que si lo hacía la iba a extrañar e iba a ser más duro para él.

Actualmente se desconoce si tiene pareja, pero en redes no muestra a ninguna mujer y además de ser modelo y entrenador es presentador y tiene una página de Only Fans.