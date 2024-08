“Pero para cobrarte la cuenta...”: Yerko Puchento destrozó a Enel en Podemos Hablar

En el nocturno espacio televisivo de Chilevisión, Podemos Hablar, el reconocido actor nacional Daniel Alcaíno, mediante su personaje de Yerko Puchento atacó a Enel a raíz de los recientes problemas con el suministro eléctrico que ha presentado la empresa italiana en nuestro país.

PUBLICIDAD

Puchento presentó su rutina frente a los invitados del programa, que en esta ocasión fueron: el animador Rafael Araneda, el comediante Mauricio “El Indio” Medina y la deportista haitiana-chilena Berdine Castillo.

“No es fácil vivir cinco días sin luz, ha sido horrible, la gente lo ha pasado mal. Levantarse a oscuras y achuntarle a la taza en la noche, difícil (...) ¿Quién tiene velas en la casa en pleno siglo XXI? Nadie tiene velas, esa huev... es de ‘El Señor de la Querencia‘ (teleserie chilena de 2008); en la casa de la Argandoña (Raquel) puede haber una vela”, comentó Yerko en su aparición en el programa de entrevistas conducido por Julio César Rodríguez.

“ Es que los hue... de Enel no respondían el teléfono para los reclamos ¿Cacharon? No pescaban, no respondían. Todo Chile reclamando y ellos ‘pasapalabra‘ (...). Pero para cobrarte la cuenta... Ahí te llama una persona de carne y hueso, pero para darte una solución tení' que hablar con una máquinita, con un robot. Pero ¿Quién chu... es el dueño de Enel? Fuera de broma, lo gente lo pasó mal en este país”, enfatizó el comediante.

Puchento finalizó el mensaje para Enel con un “Bueno, llegó la luz, así que esperemos que no se corte más la luz en Chile, es lo único que pedimos”.

Cabe recordar que, pese a la vasta demora, la empresa cumplió con su palabra: la reposición del suministro eléctrico en esta jornada de viernes 9 de agosto para al menos 20 mil clientes. La siguiente meta que se propusieron fue devolverle la luz a 14 mil hogares en las siguientes 48 horas.