“Una conversa, un brindis y chao”: Rafael Araneda se abre a una reconciliación con Carolina de Moras

En el reciente episodio del programa de conversación de Chilevisión, Podemos Hablar, Rafael Araneda sorprendió al sincerarse sobre su distanciamiento con Carolina de Moras, quien fue su compañera por años en la animación del Festival de Viña del Mar. En una charla íntima con el conductor Julio César Rodríguez, el presentador de TV abordó la posibilidad de una eventual reconciliación con De Moras, un tema que ha generado expectación entre sus seguidores y el público en general.

Araneda comenzó refiriéndose a su antigua compañera con palabras de aprecio y respeto: “Yo tengo los mejores recuerdos de la Carola, creo que fue una historia de amistad y de trabajo súper bonita”. Sin embargo, el animador dejó en claro que antes de pensar en una reconciliación, sería necesario un diálogo honesto entre ambos. “Habría que tener una buena conversa antes”, señaló, sugiriendo que aún existen asuntos pendientes por resolver.

A lo largo de la entrevista, Araneda se mostró tranquilo y sereno al abordar el tema, dejando entrever que, aunque el distanciamiento con De Moras es un asunto que ha sido tocado incluso con su esposa, él no guarda rencores ni resentimientos. “Yo no tengo nada pendiente, creo yo. Una conversa, un brindis y chao. No pasa nada, estamos viejos ya”, comentó con una sonrisa, reflejando una postura madura frente a la situación.

El emotivo gesto de Carola de Moras con Rafa Araneda

En medio del capítulo, el animador sorprendió al dar a conocer un reciente acercamiento que tuvo con Carolina de Moras. La animadora envió un mensaje de apoyo en un momento difícil de su vida, cuando su madre estaba gravemente enferma.

“La Carola me mandó un mensaje muy bonito, que yo se lo agradecí, en el primer episodio grave de mi madre. De la primera vez que yo vine, porque el médico me dijo, ‘vengase, porque la Laurita se nos va’. Ella lo supo y me mandó un mensaje y ningún drama”, compartió Araneda, dejando entrever que, a pesar de las diferencias, aún existe un cariño genuino entre ambos.

Aunque reconoció que la conversación necesaria para una reconciliación aún no ha tenido lugar, Araneda no descartó que pudiera ocurrir en un futuro cercano. “Sería fantástico”, expresó, mostrándose abierto a la posibilidad de retomar la amistad que alguna vez compartieron.

Los motivos del distanciamiento

Cabe recordar que este distanciamiento entre Rafael Araneda y Carolina de Moras se originó en 2018, tras la filtración de un audio enviado por De Moras a un grupo de Whatsapp en el que se discutía un trágico suceso ocurrido en un conocido colegio de Santiago. Según se dio a conocer en ese tiempo, el responsable de la filtración de dichas declaraciones habría sido Araneda.

Hace pocos días, Marcela Vacarezza, esposa de Araneda, confirmó que la situación se originó por este desafortunado incidente. “Hubo un distanciamiento, sí, que salió en la prensa producto de un audio filtrado de una situación de un colegio en particular, que no lo vamos a hablar ahora porque es muy desafortunado”, comentó Vacarezza en el programa Zona de Estrellas.