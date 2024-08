Gala Caldirola defendió su osado topless en “Ganar o Servir”: “Me siento libre de ser quien soy”

En una reciente emisión de “Ganar o Servir”, la participante española Gala Caldirola protagonizó un osado momento que no estuvo exento de reacciones. En medio de una actividad al interior del reality, la influencer aceptó un desafío y se lanzó a correr en topless por la casona, ante la mirada de sus compañeros y compañeras de encierro.

El desafío fue impuesto por Matías Vega, otro de los participantes, como parte de una dinámica habitual en el programa. Sin embargo, lo que para algunos podría haber sido un momento incómodo o controversial, para Gala fue una oportunidad de expresar su perspectiva sobre la libertad corporal y la normalización de ciertas prácticas que, en su país natal, España, son vistas como naturales. “En mi país se suele tomar sol sin usar la parte superior del traje de baño”, explicó Caldirola antes de cumplir con la penitencia, añadiendo con determinación: “No me importa nada”.

Esta actitud, sin embargo, no fue compartida por todos los presentes en el reality. Su compañera de programa, Faloon Larraguibel, no pudo evitar expresar su sorpresa ante la situación, preguntándole directamente a Gala: “¿Amiga, no te da vergüenza?”. La respuesta de Caldirola fue igual de contundente, reafirmando su postura de que el topless es algo completamente normal en su país de origen.

“Jamás me avergonzaría...”

Pero la polémica no se quedó dentro de la casa. Al día siguiente, la cuenta oficial de Instagram del programa compartió el momento en el que Gala aceptó el desafío, lo que provocó una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de su acción. Ante esta respuesta, la ex participante de “Bailando por un Sueño” decidió utilizar la misma plataforma para defenderse y explicar su postura.

“Jamás me avergonzaría de haber sido criada en una cultura diferente a la de otros, o de sentirme libre de ser quien soy”, escribió Caldirola en la publicación, desestimando cualquier crítica que pudiera recibir por su decisión. Enseguida, fue aún más directa: “Tengo mil defectos, pero no soy ni una doble moral ni prejuiciosa con nadie. Necesitaba decirlo y se dijo”.

Finalmente cerró con una frase que reafirmaba su personalidad atrevida y sin tapujos. “Conmigo lo que ven, es lo que soy... no hay doble moral”, cerró la española.