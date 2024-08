“Les encargo el estrés”: Angélica Sepúlveda habló del caótico detrás de escena de su ingreso a “Gran Hermano”

Este domingo por la noche, la polémica chica reality, Angélica Sepúlveda, entrará a la casa más famosa del mundo y se integrará al reality de Chilevisión, “Gran Hermano”. Desde los rumores de su ingreso a su confirmación, pasó muy poco tiempo y ella ya está por encerrarse.

A través de su cuenta de Instagram, la “Fierecilla de Yungay” habló de las trastiendas de este rápido acuerdo. “Estábamos en conversaciones desde hace tiempo y la idea era que mi entrada fuera a mitad del reality más o menos, pero gracias a san Sebastián todo se adelantó y la decisión la tuve que tomar literalmente de un día para otro”, partió comentando.

“Les encargo el estrés. No dormí durante 26 hrs, tenía miles de cosas que dejar organizadas”, comentó. Una vez que recibió el contrato, lo leyó, hizo algunos alcances y tomó la decisión junto a la familia. El caos llegó al punto que Angélica perdió el bus, y su padre con su hermana tuvieron que ir a dejarla a la capital.

“El acuerdo con producción era el siguiente: llegas a Santiago con tus maletas, a las 15 hrs te reúnes con el abogado para revisar el contrato y si llegamos a acuerdo, la madrugada siguiente te vas a Argentina. Fue una reunión muy difícil, no lográbamos llegar a un punto medio. Vi la hora, era muy tarde, entregué el contrato y dije que agradecía la invitación, pero no firmaba y que para otra temporada me tuvieran en carpeta”, reveló.

“A los leones”

El equipo de “Gran Hermano” estaba decidido en trabajar con Sepúlveda, así que hicieron una llamada y aprobaron todas las peticiones que ella realizó. Así que se puso todo en marcha.

En el mismo instante le dijeron que tenían que grabar la presentación y la publicidad, y ella no estaba arreglada para la ocasión, no le dejaron ir a cambiarse y comenzó la sesión. “Me tiraron a los leones tal cual andaba, ni una peineta me pasaron, no había espejo, nada. Respiré profundo, pensé en el contrato y dije: ‘vamos, es lo que hay y esto es lo que soy’. Así que grabamos todo con la peor pinta”, contó.

La Fierecilla contó que viene con todo el ánimo para vivir esta nueva oportunidad laboral. “A vivir y disfrutar esta nueva y tremenda oportunidad y experiencia que recibo con mucha gratitud”, señaló.

Finalmente, aprovechó de agradecer su apoyo a sus seguidores. “Los amo, he leído cuánto me han defendido hoy y de verdad los siento como parte de mi familia. Una familia maravillosa que me acepta tal cual soy y me apoya en todo”, confesó.

“Deseo de corazón que se diviertan y me envíen mucha energía de alta vibración. Esto irá en vivo y podrán verme a la hora que quieran y tirarme barra”, cerró.