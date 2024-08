“Este regalo te lo tenía desde el viernes y es especial...”: Priscilla Vargas emocionó a José Luis Repenning con presente de cumpleaños

“Este regalo te lo tenía desde viernes y es especial”, comenzó diciendo la conductora del matinal de Canal 13, “Tu día”, Priscilla Vargas a su compañero y amigo José Luis Repenning este lunes 12 de agosto, al sorprenderlo con un regalo en pantalla por su cumpleaños.

Todo porque este sábado, Repenning cumplió 47 años, algo que Priscilla Vargas no dejó pasar, por lo que tenía un especial presente para él.

¿No le gustó el regalo?

Así, luego de asegurar que el regalo lo tenía guardado desde el viernes, Priscilla Vargas añadió que “no es uno cualquiera, porque, a medida que Repe va cumpliendo años, queremos que se vea cada vez mejor”.

La periodista siguió indicando que “entonces, dijimos: ‘¿cuándo ha sido la vez que Repe nos ha sorprendido en el programa, de lo bien que se ve?’”, llegando a la conclusión de que tras conversar con la vestuarista del programa, llegó a la conclusión de que lo que Repenning necesitaba para verse bien era un poncho de lana.

De esa manera, luego que se viera cómo José Luis Repenning abría emocionado el regalo de su amiga, añadió que “estoy en una onda muy ‘lana’ en esta etapa de mi vida”, después de abrazar a Priscilla Vargas.

Sin embargo, los cibernautas no dejaron pasar el momento, asegurando que a Repe no le gustó mucho el colorido regalo de su compañera y amiga.

“Claramente no le gustó”, “Repe con echarpe de abuelita! la carita que pone se notó que no le gustó”, “La cara de José ... Me recuerda cuando teníamos que disimular con las tías y abuela”, y “Jajajaja me encanta @joserepenning cuando algo no le gusta, no le gusta. Así debe ser uno, auténtico”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del matinal en su cuenta de Instagram.

