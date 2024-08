Myriam Hernández destaca valentía del Presidente Gabriel Boric: “Me gusta que se atreva en algunas cosas”

Myriam Hernández hizo un repaso sobre la política nacional donde se refirió a varios personajes de este mundo, entre ellos Joaquín Lavín, Ricardo Lagos y el actual Presidente de la República Gabriel Boric.

En una conversación con La Tercera, la cantante nacional fue consultada sobre si en algún momento se arrepintió de haber apoyado a Lavín en las elecciones de 1999.

“No, no me arrepentí. ¿Sabes por qué? Porque fue el año 2000 cuando yo me subí al escenario de Lavín y fue por convicción mía, porque yo estudiaba periodismo y tenía que entrevistar a alguien, lo hice con Joaquín Lavín. Entonces yo voy como Myriam Hernández Navarro, yo no dije que era Myriam Hernández, la cantante. Entonces, pedí la hora y me la dieron y él fue súper divertido. Me atendió, “¡pero no sabía que eras tú!” y no sé qué, “¡podrías haber dicho!”. “No, yo vengo como alumna”, le dije. Y fue tan simpático, me cayó tan bien, que hicimos una amistad con él, con mi marido, con la señora, nos invitamos a comer. Y cuando me pidieron cantar, yo dije: ¿por qué no, si yo le creo a él? Siempre la gente me ha visto como “Myriam, ay, que todo lindo”, y no. Puedo tener opinión también. Y dije sí, que lo iba a hacer. Eso significó que mucha gente creyera, me apoyara, otras no, como es lo lógico, pero creo que no estaba tan equivocada, igual fue por muy poco que perdió”, rememoró en primera instancia.

Con respecto las elecciones entre el exPresidente Lagos y Michelle Bachelet, Myriam aseguró que “yo voy a estar siempre para mi país, porque yo he hecho mi carrera independiente del gobierno que esté en mi país. Una vez me preguntaron si yo iría a apoyar a Michelle Bachelet. Y yo dije que sí. Y me invita. Y fui (en el acto “Canta América Canta” en 2006). Es una mujer, yo no estoy por política, por izquierda, por derecha. Yo sabía lo que iba a pasar, pero yo quería demostrar que yo no tenía miedo”, comentó.

Eso sí, aseguró que “no me metería nunca en algún cargo político. No entiendo mucho de política. No me gusta, para empezar. O sea una de las cosas que a mí me cargaba de mi marido era que estuviera en política y dejó la política por mí.

Una sincera opinión sobre Boric

Sobre el actual gobierno, Myriam aseguró que el mandatario “creo que es valiente. Gabriel Boric lo encuentro valiente dentro de todas las cosas buenas y malas que puede tener un gobierno. Me gusta que se atreva en algunas cosas que ha hecho y que ha dicho”.

En específico, la artista recordó “hace poco se refirió a lo de Venezuela y sí, es valiente. Dijo las cosas como son”, afirmó Hernández sobre los últimos dichos del Presidente sobre las elecciones del país mencionado.