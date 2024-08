“No me voy a pelear por las cosas que ella se pelea con Gala”: Pamela Díaz llegó a lo grande a “¿Ganar o Servir? y se lanzó contra Oriana Marzoli

Después de varias semanas de suspenso, finalmente transmitieron el polémico ingreso de Pamela Díaz a “¿Ganar o Servir?”, el cual generó un tenso ambiente dentro de la casona ubicada en Perú, sobre todo con Oriana Marzoli.

El primer encuentro se dio en una actividad dirigida por Karla Constant, en donde invitó a la nueva participante a una entrevista personal.

“Hay un grupo medio especial del que no espero mucho, porque obviamente con ciertos personajes no me llevo bien y no me voy a llevar bien. Fue entretenido mirar quiénes son los que se llevan bien y quiénes los que están sometidos a ciertas cosas”, indicó Pamela de entrada, haciendo un análisis de sus compañeros.

Asimismo, se refirió a su exconquista, Facundo González, con quien aseguró que no iba a tener ningún problema. Eso sí, enfatizó en que vio que ha cambiado su personalidad.

“Lo veo más callado, me imagino que es por su relación con Oriana. Seguramente en algún momento vamos a conversar, él sabe cómo soy. Pero yo jamás me he peleado por un hombre, no necesito un hombre a mi lado. Yo elijo con quién estar, que a veces elija mal es otra cosa”, confesó.

Pelea con Oriana

Por petición de la misma Pamela, Luis, Facundo y Oriana se integraron a esta especie de entrevista para hablar de sus temas pendientes con La Fiera.

El primero en hablar fue Mateucci, quien comentó que está molesto con Díaz porque “se mete en todas mis relaciones y yo nunca me meto en las de ella. Tiene un morbo conmigo que no entiendo, a lo mejor le gusté también, una más”.

El segundo fue consultado por cómo se siente ante la llegada de la actual animadora de “Hay que decirlo”, en donde Facu aseguró que ella “va a venir a refrescar la casa y me parece muy bien”, y confesó estar nervioso. Además, aseguró que “a las dos las respeto, no sé si van a tener que hablar algo, en peleas de mujeres no me meto”.

Por supuesto, con Oriana no fue nada pacífico e inmediatamente empezó la tensión entre ambas.

“Por fin me tienes en persona, después de hablar mal de mí sin conocerme. Me imagino que me seguías bastante”, inició Marzoli, agregando que “tú te autoproclamas reina y dices que te vamos a servir, qué vergüenza ajena que una persona con tanta experiencia de vida diga algo tan ridículo. Además no te llegó ningún avión, ¿qué clase de reina es esa?”.

“Me encantaría conocerla. Creo que lo voy a pasar muy bien con Oriana. Tenemos personalidades muy distintas y yo no me voy a pelear por las cosas que ella se pelea con Gala”, contestó Pamela.

“No, tú eres de pelear con la Chama face-to-face a dos centímetros, le tuviste que dar un beso porque estuviste a punto de meterle la mano encima. ‘Hashtag miedito’, a mí no te me acerques que no quiero tus besos”, le retrucó Oriana. “No te preocupes, se los voy a dar a Facundo”, fue el remate de Pamela.

Cuando “La Fiera” le preguntó a Oriana si le tiene miedo, la española contraatacó: “Miedo no te tengo ninguno, me molesta que te metas con él. Y pueden hablar lo que quieras, pero que lleguen a los besos, lo veo imposible a menos que lo amenacen en una actividad. ‘Hashtag: esperanza’, no la pierdas”, cerró la española.